"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова відповіла хейтерам на звинувачення, що її "фігура, як колода" (відео)

Власниця титулу "Міс Всесвіт Україна" вирішила відреагувати на критику щодо її параметрів

В 2023 році Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", який зняв обмеження за віком, представить 26-річна киянка Ангеліна Усанова. Фото та відео дівчини активно обговорюють у мережі, на негативні коментарі красуня вирішила відреагувати.

На своїй сторінці в Instagram Ангеліна Усанова подякувала українцям за теплі відгуки, але й відповіла хейтерам. Дівчина заявила, що любить своє тіло, фігуру й обличчя.

Так, зовнішність володарки титулу "Міс Всесвіт Україна" цього року не залишила байдужими користувачів соцмереж. Більшість реакцій схвальних, але є й незадоволені фігурою учасниці. "Фігура, як колода! У нас стільки красивих дівчат з розкішними даними, але у світи пруться ось такі"; "Напевно, мені одній не подобається, вибачте"; "Подумала, що ви вагітна": лунають коментарі на сторінці Ангелини та конкурсу.

"Я — своє тіло люблю. Обожнюю! Свою фігуру, свій зріст і параметри, свої риси обличчя… Щодня я працюю над своїм тілом, займаючись різними видами фізичної активності, і насамперед я роблю це не для того, щоб обсяг моєї талії був конкретну кількість сантиметрів, а тому, що люблю своє тіло", — пише Усанова.

За її словами, люди, які люблять своє тіло, не ображатимуть зовнішність інших. Дівчина вирішила відреагувати на негатив, нагадавши, що багато жінок болісно сприймають критику їхніх фігур.

Як розповіла Усанова, краса для неї означає здоров’я. "Міс Всесвіт Україна 2023" стежить за харчуванням, не вживає алкоголю, цукру, фаст-фуду, а також стежить за гігієною сну, займається медитацією, розтяжкою й тренуваннями.

"Я закликаю вас: досить порівнювати жінок, шукати недоліки у їхніх тілах та принижувати жіночі фігури! ДОСИТЬ! Це не зробить світ кращим, а якщо це не робить світ кращим — навіщо взагалі витрачати на це свою єнергію? Давайте любити найцінніше, що в нас є — наше тіло, таким яким воно є, а також поважати одне одного", – закликала Усанова.

"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова: що про неї відомо

Ангелині Усановій 26 років. До її сфери інтересів входять спів, музика, йога, медитації. Під час повномасштабної війни займається волонтерською діяльністю. Instagram учасниці досить порожній. За її словами, вона брала паузу від соцмереж на чотири роки, а повернулася лише влітку цього року. Фінал конкурсу "Міс Всесвіт" відбудеться вже цієї осені, 18 листопада у Сальвадорі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навколо іншого популярного в Україні конкурсу – "Міс Україна" – виник скандал. У мережі учасниць звинуватили у зв’язках із країною-агресором, організатори зняли з відбору кількох претенденток, проте до низки з них у користувачів так само залишаються питання.