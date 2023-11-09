На лице все написано: участницу от Украины на "Мисс Вселенная" Ангелину Усанову посадили рядом с россиянкой (видео)

Реакция такая, как должна быть

На конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" решили "помирить" Украину и россию необычным способом. На велком-вечерке в Сальвадоре, где будет проходить конкурс, за одним столом посадили участницу из россии и украинку Ангелину Усанову.

Кадры с этого мероприятия опубликовали в Instagram-сторис на странице конкурса.

Как видно, украинка Ангелина Усанова не растерялась и всем своим видом и эмоциями на лице показала свое пренебрежительное отношение к россиянке. Пока все другие девушки за столом мило улыбались и махали руками в камеру, наша красотка всем своим видом демонстрировала, что ей неприятно сидеть рядом с девицей из страны-агрессора в красном платье.

Тем временем на других фото и видео в сторис, находясь в компании участниц конкурса из других стран Ангелина вела себя очень расслабленно, уверенно и мило улыбалась в объективы камер.

Отметим, что конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" в этом году проходит в Сальвадоре. Участницы из разных стран уже собрались, чтобы 18 ноября представить свои страны и показать красоту. От Украины в этом году на конкурс "Мисс Вселенная-2023" отправилась 26-летняя Ангелина Усанова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова ответила хейтерам на обвинения, что ее "фигура, как бревно". Девушка решила не молчать и отреагировала на критику по поводу своих параметров.