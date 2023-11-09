На обличчі все написано: учасницю від України на "Міс Всесвіт" Ангеліну Усанову посадили поряд із росіянкою (відео)

Реакція така, як має бути

На конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" вирішили "помирити" Україну та росію незвичайним способом. На велком-вечірці у Сальвадорі, де проходитиме конкурс, за одним столом посадили учасницю з росії та українку Ангеліну Усанову.

Кадри цього заходу опублікували в Instagram-сторіс на сторінці конкурсу.

Як видно, українка Ангеліна Усанова не розгубилася і всім своїм виглядом та емоціями на обличчі показала своє зневажливе ставлення до росіянки. Поки всі інші дівчата за столом мило посміхалися і махали руками в камеру, наша красуня всім своїм виглядом демонструвала, що їй неприємно сидіти поряд із дівчиною з країни-агресора у червоній сукні.

Тим часом на інших фото та відео у сторіс, перебуваючи в компанії учасниць конкурсу з інших країн Ангеліна поводилася дуже розслаблено, впевнено та мило посміхалася до об’єктивів камер.

Зазначимо, що конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" цього року проходить у Сальвадорі. Учасниці з різних країн уже зібралися, щоб 18 листопада представити свої країни та показати красу. Від України цього року на конкурс "Міс Всесвіт-2023" вирушила 26-річна Ангеліна Усанова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Міс Всесвіт України 2023" Ангеліна Усанова відповіла хейтерам на звинувачення, що її "фігура, як колода". Дівчина вирішила не мовчати та відреагувала на критику щодо своїх параметрів.