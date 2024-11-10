21-летняя девушка выиграла самый престижный конкурс красоты: как она выглядит (фото)

Австралийка Джессика Лейн получила почетный титул "Мисс Земля 2024"

Австралийка Джессика Лейн одержала победу в международном конкурсе "Мисс Земля 2024", финал которого состоялся в городе Параньяке, Филиппины. Этот конкурс считается одним из самых престижных, наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл", и проходит он с 2001 года.

В мероприятии участвовали представительницы из 76 стран, но большинство девушек выбили уже в процессе церемонии. В борьбе за первое место конкурсантки проходили различные этапы соревнования: демонстрировали таланты, участвовали в показе вечерних платьев, дефиле в купальниках и представлении нарядов из переработанных материалов.

В свою очередь, титул "Мисс Воздух" одержала исландка Графнхилдур Харальдсдоттир, "Мисс Вода" — американка Би Миллан-Виндорски, и "Мисс Огонь" — Нива Антезана из Перу.

Что известно о Джессике Лейн и как она выглядит

Джессике Лейн 21 год. Она активно выступает за охрану окружающей среды и учится на факультете журналистики и литературного творчества в университете Саншайн-Кост.

Австралийка активно участвует в природоохранных инициативах. Ранее она собирала средства на исследования лейкемии и добилась замены старых сетей для защиты пляжей от акул, чтобы избежать запутывания других животных.

Ранее сообщалось, что в октябре на конкурсе красоты в Южной Корее высшие награды получили участницы из стран-агрессорш. Среди участниц были и украинки.