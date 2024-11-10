21-річна дівчина виграла найпрестижніший конкурс краси: як вона виглядає (фото)

Австралійка Джессіка Лейн здобула почесний титул "Міс Земля 2024"

Австралійка Джессіка Лейн здобула перемогу у міжнародному конкурсі "Міс Земля 2024", фінал якого відбувся у місті Параньяке, Філіппіни. Цей конкурс вважається одним із найпрестижніших, поряд із "Міс Всесвіт", "Міс Світу" та "Міс Інтернешнл", і проходить він з 2001 року.

У заході брали участь представниці із 76 країн, але більшість дівчат вибули вже у процесі церемонії. У боротьбі за перше місце конкурсантки проходили різні етапи змагання: демонстрували таланти, брали участь у показі вечірніх суконь, дефіле у купальниках та представленні нарядів із перероблених матеріалів.

Своєю чергою, титул "Міс Повітря" здобула ісландка Графнхілдур Харальдсдоттір, "Міс Вода" — американка Бі Міллан-Віндорскі, і "Міс Вогонь" — Ніва Антезана з Перу.

Що відомо про Джессіку Лейн і як вона виглядає

Джессіці Лейн 21 рік. Вона активно виступає за охорону навколишнього середовища та навчається на факультеті журналістики та літературної творчості в університеті Саншайн-Кост.

Австралійка бере активну участь у природоохоронних ініціативах. Раніше вона збирала кошти на дослідження лейкемії та домоглася заміни старих сіток для захисту пляжів від акул, щоб уникнути заплутування інших тварин.

Раніше повідомлялося, що у жовтні на конкурсі краси у Південній Кореї найвищі нагороди отримали учасниці з країн-агресорок. Серед учасниць були й українки.