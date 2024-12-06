Изучает финансы и мастерски катается на сноуборде: как выглядит победительница "Мисс Украина-2024" и что о ней известно
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Мария обошла 17 конкуренток и получила бриллиантовую корону
В прошлом месяце в Мексике состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024", на котором нашу страну представляла Алина Пономарева. А в следующем году Украину на международной арене, в конкурсе "Мисс Мира 2024" представит 20-летняя киевлянка Мария Мельниченко.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит победительница конкурса "Мисс Украина 2024" и чем увлекается. Девушке удалось завоевать бриллиантовую корону и обойти 17 конкуренток из разных уголков нашей страны.
"Мисс Украина 2024" стала Мария Мельниченко — что о ней известно
В четверг, 5 декабря, в Киеве прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2024" и его победительницей стала 20-летняя студентка Мария Мельниченко. Девушка получила желанный титул по сумме баллов жюри и результатов голосования, которое проходило на официальном сайте конкурса в течение двух недель.
Имя победительницы объявили в эфире канала "М1", где состоялась первая трансляция конкурса с начала полномасштабной войны. Теперь перед Марией поставлена важная задача — достойно представить Украину в 2025 году на конкурсе "Мисс Мира".
Известно, что Мария Мельниченко два года успешно работает моделью, путешествует по разным странам и совмещает свою карьеру с учебой. Она является студенткой четвертого курса Государственного налогового университета в Ирпене. Девушка изучает финансы, страхование и банковское дело.
Мария Мельниченко долгие годы занималась бально-спортивными танцами, а еще любит зимние виды спорта, в частности мастерски катается на лыжах и сноуборде. Также девушка активно помогает военнослужащим ВСУ, она поддерживает сборы на нужны нашей армии и разные благотворительные инициативы.
На своей странице в Instagram Мария написала, что для нее титул "Мисс Украина 2024" это не только о красоте, но еще о возможности рассказать всему миру о силе и мужестве нашей страны. Мария пообещала усиленно работать, чтобы оправдать доверие украинцев и достойно представить страну на международном конкурсе.
"Телеграф" писал ранее, кто получил титул "Мисс Вселенная 2024". Впервые за долгое время корону забрала блондинка-европейка.