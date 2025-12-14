Студентка и 18 лет. Как выглядит новая "Мисс Украина 2025" из Одессы, что о ней известно

Победительница показывает свою жизнь в популярной соцсети

В субботу, 13 декабря, стало известно о новой обладательнице титула "Мисс Украина", финал которого в 2025 году состоялся в Киеве. Победительницу зовут Валерия Лисовская и ей 18 лет. В прошлом году выиграла киевлянка Мария Мельниченко.

Что нужно знать:

Титул "Мисс Украина 2025" получила студентка из Одессы

Победительница представит Украину на международном конкурсе "Мисс Мира"

Валерия Лисовская учится, занимается моделингом и ведет блог в соцсетях

Первое место в национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2025" заняла 18-летняя одесситка Валерия Лисовская. Победу ей принесли высокие оценки жюри и поддержка украинцев в онлайн-голосовании. Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2026 году.

Кто такая Валерия Лисовская

Валерия является студенткой Международного университета и обучается на втором курсе на специальности "Международные экономические отношения". Новая "Мисс Украина" свободно говорит на французском и английском языках, увлекается теннисом, актерским мастерством и танцами, а также прошла курсы журналистики.

Также Лисовская занимается моделингом и любит путешествовать. На ее страницу в Инстаграме подписано более полтора тысячи человек. В своем блоге девушка выкладывает фото из личной жизни, заграничных поездок, фотосессий.

Напомним, что в ноябре 2025 года на конкурсе "Мисс Вселенная" выиграла мексиканка Фатима Бош. Украинке Софии Ткачук не удалось попасть даже в ТОП-30.