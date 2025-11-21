От унижения к победе. Самые горячие фото 25-летней мексиканки с титулом "Мисс Вселенная 2025"

Вице-президент конкурса называл ее "глупой"

В пятницу, 21 ноября, обладательницей титула "Мисс Вселенная 2025" стала представительница Мексики, затмившая украинку Софию Ткачук. 25-летняя Фатима Бош нередко делиться откровенными фото в социальных сетях.

Что нужно знать:

Мексиканка Фатима Бош выиграла международный конкурс красоты после скандала с вице-президентом мероприятия

Несмотря на конфликт, Фатима продолжила участие и получила корону, став четвертой мексиканкой с этим титулом

Она — волонтер с 14 лет и обладательница ряда престижных титулов в мире красоты

Победу молодой мексиканке предвещали еще за несколько дней до финала международного конкурса красоты. Прогнозы в пользу Фатимы начали давать после громкого скандала: накануне вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил открыто раскритиковал представительницу Мексики за пропуск фотосессии, публично назвал ее "глупой", вызвал охрану и заявил, что любая участница, недовольная правилами, может покинуть конкурс.

Нават Ицарагрисил и Фатима Бош

Эти слова оскорбили Бош, и она вместе с несколькими другими конкурсантками решила уйти. Впоследствии самого Навата отстранили от организации мероприятия, а мексиканка продолжила борьбу за корону.

Он сказал мне "заткнись" и многое другое. Мир должен это увидеть. Никто не имеет права заглушить мой голос заявила после скандала Фатима Бош

Фото: Getty Images

Фатима Бош — новая "Мисс Вселенная"

Девушка родилась 19 мая 2000 года в городе Теапа (штат Табаско) и стала четвертой представительницей Мексики, удостоенной престижной короны. Ее рост — 174 см, а возраст — 25 лет. Она окончила Иберо-американский университет и получила степень бакалавра по направлению "Дизайн одежды и моды".

С 14 лет Фатима занимается волонтерством в онкологической больнице и оказывает поддержку подросткам, пережившим кризисные ситуации. Ее путь в мире конкурсов красоты начался в 2018 году, когда она стала обладательницей титула Flor de Oro в Табаско. В дальнейшем она удостоилась званий "Мисс Вселенная Табаско" и "Мисс Вселенная Мексика 2025".

Напомним, что Украину в этом году представляла София Ткачук. Девушка родилась в Ровно, но давно выехала за границу.