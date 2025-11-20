Даже не в десятке. Сколько ставят на победу Украины на "Мисс Вселенной 2025" и кто фаворит (фото)

От Украины выступает выпускница финансовой школы и молодая бизнесвумен

На платформе Polymarket, где пользователи ставят деньги на исход мировых событий, появился рейтинг наиболее вероятных победительниц конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого в этом году состоится в пятницу, 21 ноября. Украинке Софии Ткачук дают немного шансов на победу.

Что нужно знать:

Перед финалом конкурса "Мисс Вселенная 2025" букмекеры обновили рейтинг участниц

Мексика лидирует, а Украина удерживает 14-ю позицию с минимальными шансами

Украину представляет 25-летняя София Ткачук, которая ранее работала в ООН

Ближе к финальному этапу конкурса "Мисс Вселенная 2025" букмекерские прогнозы заметно оживились. Так, судя по данным, Украина сейчас занимает 14 место в рейтинге.

Шансы на победу нашей представительницы оценивают лишь в 2%. Ниже в строчке — США (2%) и Португалия (2%). Выше Украины разместились представительницы из Вьетнама (3%) и Палестины (3%).

В пятерке "лучших", которым предсказывают наибольшую вероятность победы в финале 21 ноября, есть Кот-д’Ивуар (государство на западе Африки), Таиланд, Филиппины, Венесуэла, а также Мексика — на данный момент именно на представительницу этой страны, 25-летнюю Фатиму Бош, ставят больше всего денег и оценивают победу в 19%.

Фатима Бош, Мексика. Фото: instagram.com/fatimaboschfdz

София Ткачук от Украины

Девушка родилась в Ровно, однако в четырехлетнем возрасте семья выехала за границу. Сейчас Софии 25 лет. Она окончила испанскую EAE Business School на специальности "Финансы". Ранее она работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также была задействована в проектах UNICEF. Сейчас же она строит собственный бизнес и продолжает обучение в сфере инвестирования.

София Ткачук. Фото: instagram.com/missukraine_universe

Напомним, что всего в этом году соревнуются за главную корону участницы из 37 стран. Представительница Дании Виктория Тейлвиг, которая стала "Мисс Вселенной" в 2024 году, передаст титул следующей победительнице.