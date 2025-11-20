Навіть не у десятці. Скільки ставлять на перемогу України на "Міс Всесвіті 2025" і хто фаворит (фото)

Від України виступає випускниця фінансової школи та молода бізнесвумен

На платформі Polymarket, де користувачі ставлять гроші на результат світових подій, з’явився рейтинг найімовірніших переможниць конкурсу краси "Міс Всесвіт", фінал якого цього року відбудеться у п’ятницю, 21 листопада. Українці Софії Ткачук дають небагато шансів на перемогу.

Що потрібно знати:

Перед фіналом конкурсу "Міс Всесвіт 2025" букмекери оновили рейтинг учасниць

Мексика лідирує, а Україна утримує 14 позицію з мінімальними шансами

Україну представляє 25-річна Софія Ткачук, яка раніше працювала в ООН

Ближче до фінального етапу конкурсу "Міс Всесвіт 2025" букмекерські прогнози помітно пожвавішали. Так, судячи з даних, Україна зараз посідає 14 місце у рейтингу.

Шанси на перемогу нашої представниці оцінюють лише у 2%. Нижче у рядку — США (2%) та Португалія (2%). Вище за Україну розмістилися представниці з В’єтнаму (3%) та Палестини (3%).

У п’ятірці "найкращих", яким передбачають найбільшу ймовірність перемоги у фіналі 21 листопада, є Кот-д’Івуар (держава на заході Африки), Таїланд, Філіппіни, Венесуела, а також Мексика — на цей час саме на представницю цієї країни, 25-річну Фатіму Бош, ставлять найбільше грошей та оцінюють перемогу у 19%.

Фатіма Бош, Мексика. Фото: instagram.com/fatimaboschfdz

Софія Ткачук від України

Дівчина народилася у Рівному, проте у чотирирічному віці родина виїхала за кордон. Нині Софії 25 років. Вона закінчила іспанську EAE Business School за спеціальністю "Фінанси". Раніше вона працювала в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, а також була задіяна у проєктах UNICEF. Нині ж вона будує власний бізнес та продовжує навчання у сфері інвестування.

Софія Ткачук. Фото: instagram.com/missukraine_universe

Нагадаємо, що всього цього року змагаються за головну корону учасниці з 37 країн. Представниця Данії Вікторія Тейлвіг, яка стала "Міс Всесвітом" у 2024 році, передасть титул наступній переможниці.