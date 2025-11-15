Блогер із Миколаєва, який завоював світову славу. Хто такий Макс Клименко і що він говорить про Україну

Він змушує людей підійматися на сходи – і їм це подобається

Популярний англомовний блогер Max Klymenko став володарем головної нагороди "Автор року" на щорічній премії TikTok Awards у Британії. Хлопець народився в Україні і торік потрапив до списку Forbes "30 до 30".

Що потрібно знати:

Макс Клименко народився у Миколаєві та став блогером із багатомільйонною аудиторією

Він став відомий завдяки освітнім відео та формату Career Ladder, де вгадує професії гостей

Він публічно висловлюється про наслідки війни в рідній Україні та допомагає біженцям

Максим Клименко народився 1995 року в Миколаєві, але вже 15 років як живе у Лондоні. Має чотири вищі освіти — у сфері права, економіки, бізнесу та соціології, отримані, зокрема, в Університеті Саутгемптона, Лондонській школі економіки та бізнес-школі Ворика.

У блогера чотири "вищі". Фото: klymand.co

Раніше Максим працював консультантом у юридичній фірмі, однак у 2020 році вирішив зосередитися на розвитку своїх блогів у соціальних мережах, де він викладає відеоролики, присвячені кар’єрі, бізнесу, брендам та громадським питанням.

Макс Клименко у Києві. Фото: bookingagentinfo.com

Ще у 2018 році Клименко запустив власний YouTube-канал, де спочатку ділився відео про книги та штучний інтелект. Пізніше він створив і освітній канал у TikTok. Завдяки своїм відео до листопада 2025 року (на момент публікації цього матеріалу) його аудиторія зросла до більш ніж 8,6 млн підписників у TikTok та 3,7 млн — на YouTube.

Max Klymenko в TikTok

Блогер популярний на YouTube

У 2024 році Макс запустив серію коротких відео під назвою Career Ladder ("Кар’єрні сходи"). У цих роликах він стоїть на сходах і запрошує гостей приєднатися. Під час розмови блогер намагається вгадати професію співрозмовників із серії питань менш ніж за дві хвилини. За словами уродженця Миколаєва, такий формат дозволяє обговорювати кар’єру без упереджених суджень, пов’язаних із зовнішністю, доходом, статусом чи місцем проживання людини.

Під час роботи юристом він також заснував KLYM&CO — комунікаційну агенцію, яка надає консалтингові, стратегічні та продакшн-послуги клієнтам у 25 країнах, серед яких ООН, Всесвітній фонд дикої природи, НАТО, Google та Microsoft.

Що Макс Клименко говорить про війну

Блогер бере участь у благодійних ініціативах на підтримку українських біженців, які постраждали через російське вторгнення у 2022 році. Він також профінансував проведення 100 абортів для українок у Польщі, зґвалтованих російськими військовими, одночасно критикуючи закони, що ускладнюють отримання необхідної медичної допомоги.

У суботу під час здобуття нагороди TikTok Awards Клименко присвятив їй своїй бабусі, яка продовжує жити у Миколаєві. Він подякував їй за те, що вона завжди підтримувала прагнення свого онука.

Вона не має електрики, тому вона не може подивитися церемонію. Я їй зателефоную відразу, коли все закінчиться Макс Клименко розповів про бабусю у Миколаєві

Максим Клименко із бабусею. Фото: klymand.co

