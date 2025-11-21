Від приниження до перемоги. Найгарячіші фото 25-річної мексиканки з титулом "Міс Всесвіт 2025"
Віцепрезидент конкурсу називав її "дурною"
У п’ятницю, 21 листопада, володаркою титулу "Міс Всесвіт 2025" стала представниця Мексики, яка затьмарила українку Софію Ткачук. 25-річна Фатіма Бош нерідко ділиться відвертими фото у соціальних мережах.
Що потрібно знати:
- Мексиканка Фатіма Бош виграла міжнародний конкурс краси після скандалу з віцепрезидентом заходу
- Попри конфлікт, Фатіма продовжила участь і отримала корону, ставши четвертою мексиканкою з цим титулом
- Вона — волонтер із 14 років та володарка низки престижних титулів у світі краси
Перемогу молодій мексиканці віщували ще за кілька днів до фіналу міжнародного конкурсу краси. Прогнози на користь Фатіми почали давати після гучного скандалу: напередодні віцепрезидент конкурсу Нават Іцарагрісіл відкрито розкритикував представницю Мексики за пропуск фотосесії, публічно назвав її "дурною", викликав охорону та заявив, що будь-яка учасниця, незадоволена правилами, може залишити конкурс.
Ці слова образили Бош, і вона разом із кількома іншими конкурсантками вирішила піти. Згодом самого Навата усунули від організації заходу, а мексиканка продовжила боротьбу за корону.
Він сказав мені "заткнися" і багато іншого. Світ має це побачити. Ніхто не має права заглушити мій голос
Фатіма Бош — нова "Міс Всесвіт"
Дівчина народилася 19 травня 2000 року в місті Теапі (штат Табаско) і стала четвертою представницею Мексики, удостоєної престижної корони. Її зріст – 174 см, а вік – 25 років. Вона закінчила Іберо-американський університет і здобула ступінь бакалавра за напрямком "Дизайн одягу та моди".
З 14 років Фатіма займається волонтерством в онкологічній лікарні та надає підтримку підліткам, які пережили кризові ситуації. Її шлях у світі конкурсів краси розпочався у 2018 році, коли вона стала володаркою титулу Flor de Oro у Табаско. Надалі вона удостоїлася звань "Міс Всесвіт Табаско" та "Міс Всесвіт Мексика 2025".
Нагадаємо, що Україну цього року представляла Софія Ткачук. Дівчина народилася у Рівному, але давно виїхала за кордон.