Від приниження до перемоги. Найгарячіші фото 25-річної мексиканки з титулом "Міс Всесвіт 2025"

Віцепрезидент конкурсу називав її "дурною"

У п’ятницю, 21 листопада, володаркою титулу "Міс Всесвіт 2025" стала представниця Мексики, яка затьмарила українку Софію Ткачук. 25-річна Фатіма Бош нерідко ділиться відвертими фото у соціальних мережах.

Що потрібно знати:

Мексиканка Фатіма Бош виграла міжнародний конкурс краси після скандалу з віцепрезидентом заходу

Попри конфлікт, Фатіма продовжила участь і отримала корону, ставши четвертою мексиканкою з цим титулом

Вона — волонтер із 14 років та володарка низки престижних титулів у світі краси

Перемогу молодій мексиканці віщували ще за кілька днів до фіналу міжнародного конкурсу краси. Прогнози на користь Фатіми почали давати після гучного скандалу: напередодні віцепрезидент конкурсу Нават Іцарагрісіл відкрито розкритикував представницю Мексики за пропуск фотосесії, публічно назвав її "дурною", викликав охорону та заявив, що будь-яка учасниця, незадоволена правилами, може залишити конкурс.

Нават Іцарагрісіл і Фатіма Бош

Ці слова образили Бош, і вона разом із кількома іншими конкурсантками вирішила піти. Згодом самого Навата усунули від організації заходу, а мексиканка продовжила боротьбу за корону.

Він сказав мені "заткнися" і багато іншого. Світ має це побачити. Ніхто не має права заглушити мій голос заявила після скандалу Фатіма Бош

Фото: Getty Images

Фатіма Бош — нова "Міс Всесвіт"

Дівчина народилася 19 травня 2000 року в місті Теапі (штат Табаско) і стала четвертою представницею Мексики, удостоєної престижної корони. Її зріст – 174 см, а вік – 25 років. Вона закінчила Іберо-американський університет і здобула ступінь бакалавра за напрямком "Дизайн одягу та моди".

З 14 років Фатіма займається волонтерством в онкологічній лікарні та надає підтримку підліткам, які пережили кризові ситуації. Її шлях у світі конкурсів краси розпочався у 2018 році, коли вона стала володаркою титулу Flor de Oro у Табаско. Надалі вона удостоїлася звань "Міс Всесвіт Табаско" та "Міс Всесвіт Мексика 2025".

Нагадаємо, що Україну цього року представляла Софія Ткачук. Дівчина народилася у Рівному, але давно виїхала за кордон.