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Украинская супермодель заявила об избиениях и угрозах своего супруга

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Украинская супермодель заявила об избиениях и угрозах своего супруга
20:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Всемирно известная украинская супермодель Снежана Онопко шокировала откровенным признанием, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, ее бьет и изменяет.

Всемирно известная украинская фотомодель Снежана Онопко собирается расстаться со своим мужем после 10 лет брака. Она заявила, что Николай Щур неоднократно бил ее, а также рассказала о его измене. Об этом она рассказала в интервью изданию JetSetter.

Известно, что муж модели до этого был осужден, однако, несмотря на криминальное прошлое, Онопко его всегда поддерживала, и никогда не упрекала.

"Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Доставалось, кстати, и водителям, и персоналу - словом, всем", - отметила Снежана Онопко.

Фото twitter.com/golenduhinroman

Кроме этого, недавно она узнала о любовнице мужа, с которой он проводит время в общем доме супругов.

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По словам модели, она была готова расстаться как можно быстрее, и забрать 2 автомобиля, в том числе приобретенный за собственные средства Онопко Rolls-Royce, чтобы больше никогда не встречаться с бизнесменом. Однако когда узнала, что другая женщина проживает в ее доме и пользуется ее посудой, то решила настаивать на разделе имущества.

Снежана Онопко даже предоставила изданию JetSetter фотографии с инстаграм-сториз новой любовницы ее мужа.

Супермодель рассказала, что сейчас муж модели отказывается расставаться. Впрочем, несмотря на постоянные угрозы со стороны Щура, девушка ищет юридические пути расторжения брака.

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Это уже не первый раз, когда супермодель собирается расставаться с Николаем Щуром. В 2017 году на ее инстаграм странице появился пост, в котором она опубликовала прощальное обращение к мужчине.

Впоследствии Снежана Онопко публично заявила, что ее профиль взломали, и этот пост был выходкой хакеров.

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Развод, Николай Щур, Снежана Онопко.
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