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Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп решили разойтись

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп решили разойтись
13:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:24-летний американский актер Тимоти Шаламе официально подтвердил, что их отношения с Лили-Роуз Депп завершились.

Вчера, 25 апреля, западная пресса взорвалась новостью о расставании звездной пары Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп.

Как сообщает издание Us Weekly, номинант на премию Оскар 2018 в майском выпуске британского Vogue заявил, что он сейчас одинок.

Тимоти Шаламе, который не слишком охотно раскрывал подробности своих отношений для СМИ, не стал вдаваться в детали и рассекречивать причину разрыва отношений с дочерью голливудской знаменитости 20-летней актрисой Лили-Роуз Депп.

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Стоит отметить, что бывшие влюбленные решили держать в тайне и дату расставания.

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Отношения, Расставание, Актриса, Актер, Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе.
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