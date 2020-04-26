Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп решили разойтись

Новости шоу бизнеса:24-летний американский актер Тимоти Шаламе официально подтвердил, что их отношения с Лили-Роуз Депп завершились.

Вчера, 25 апреля, западная пресса взорвалась новостью о расставании звездной пары Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп.

Как сообщает издание Us Weekly, номинант на премию Оскар 2018 в майском выпуске британского Vogue заявил, что он сейчас одинок.

Тимоти Шаламе, который не слишком охотно раскрывал подробности своих отношений для СМИ, не стал вдаваться в детали и рассекречивать причину разрыва отношений с дочерью голливудской знаменитости 20-летней актрисой Лили-Роуз Депп.

Стоит отметить, что бывшие влюбленные решили держать в тайне и дату расставания.