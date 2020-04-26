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"МЫ": певица Джамала отмечает третью годовщину свадьбы (Фото)

"МЫ": певица Джамала отмечает третью годовщину свадьбы (Фото)
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Джамала празднует сегодня, 26 апреля, третью годовщину брака с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

В этот день три года назад одна из самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса сыграла свадьбу. По случаю годовщины брака Джамала публично поздравила любимого мужа, опубликовав фотографии из семейного архива на личной странице в инстаграме.

Судя по всему, певица решила разделить все трогательные слова и признание только с Сеит-Бекиром Сулеймановым. Она умилила сеть серией семейных фото из важнейших моментов их супружеской жизни. Больше кадров Джамала посвятила свадьбе и съемкам с сыном с первых месяцев его появления на свет и до сих пор. Акцент звезда сделала и на то, что их семья совсем скоро будет приветствовать еще одну кроху. Она добавила фотографию, на которой позировала в обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

"Три года назад - "этот день". Три года - "МЫ"", - прокомментировала Джа.

 
 
 
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Три роки тому — «цей день». ⠀ Три роки — “МИ”. ⠀ ⠀ #masallah

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Это чувственное сообщение подорвало сеть, ведь всего за несколько часов фоловеры оставили почти 40 тысяч лайков и несколько сотен поздравительных комментариев.

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Свадьба, Годовщина, Певица, Джамала, Сеит-Бекир Сулейманов.
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