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Вокруг Регины Тодоренко развернулась травля, но друзья ее поддерживают (Фото)

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Вокруг Регины Тодоренко развернулась травля, но друзья ее поддерживают (Фото)
17:45 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Вокруг популярной украинской телеведущей Регины Тодоренко с новой силой разгорелся грандиозный скандал.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая жить в Россию после замужества, второй день подряд - самая обсуждаемая персона в сети. А все из-за ее высказывания о жертвах домашнего насилия.

Так, ведущая считает, что домашнее насилие является также виной жертвы: "А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?".

Затем на своей странице в Instagram она извинилась за свои слова. Но пользователи сети не унимались, обвиняя ее в лицемерии.

Вечером 25 апреля скандал вокруг Тодоренко разгорелся с новой силой: Регина поддержала неоднозначный пост своего друга, который поддерживает высказанную ею позицию в прямом эфире.

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Так, ее друг назвал ополчившихся на Тодоренко женщин "недо**аханными", а мужчин, вставших на защиту жертв насилия - "несостоявшимися".

Тодоренко "лайкнула" этот пост, а ее супруг поблагодарил "братика" за поддержку. Более того, пост прокомментировал супруг Регины Влад Топалов, поблагодарив "братика" за поддержку. Также муж Тодоренко поделился этим постом в stories.

Это вызвало новую волну недовольства в сети, многие пользователи призвали Тодоренко и Топалова покинуть медиапространство.

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Скандал, Домашнее насилие, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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