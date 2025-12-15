Была в десятке самых успешных топ-моделей мира. Куда пропала Снежана Онопко и как сейчас выглядит

Онопко не раз делилась постами с русскими песнями

Всемирно известная модель Снежана Онопко родом из Луганщины. В 2024 году стало известно, что знаменитость снова обрела счастье после тяжелого развода.

Что нужно знать:

Снежана Онопко добилась успеха в международном модельном бизнесе и работала с Dior, Shiseido и Vogue

В последние годы она значительно реже появляется на подиумах и фотосессиях

В 2024 году модель обвенчалась с новым избранником

Год назад она попала под шквал критики за песни российских исполнителей

Успехи в модельном бизнесе

Будущая супермодель родилась 15 декабря 1986 года в Северодонецке Луганской области (сегодня ей 39 лет). В 2001 году она переехала в Киев. Именно там, в 15 лет, девушку заметил иностранный скаут — так началась ее модельная карьера.

Фото: Getty Images

Летом 2004 года Снежана прошла кастинг модельного агентства AL Model Management, которое на тот момент эксклюзивно представляло DNA Model Management. Позже стала моделью AL Models.

Украинка выходила на подиумы Нью-Йорка, Милана и Парижа, украшала обложки Numéro и Vogue, где ее заметил легендарный фотограф Стивен Майзель. В 2005 году модель пригласили стать лицом японского косметического бренда Shiseido. Она вошла в историю как первая украинка, дважды появившаяся на обложке Vogue. Также Онопко стала лицом французского модного дома Dior.

Фото: Getty Images

В начале 2000-х Онопко вошла в десятку самых успешных моделей мира. Она была одной из ведущих подиумных звезд и лицом рекламных кампаний таких домов моды, как Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Versace, Isabel Marant, Balmain и Marc Jacobs.

Фото: Getty Images

Известно, что в 2009 году Снежана стала студенткой факультета психологии и социологии Национального университета имени Тараса Шевченко. За годы своей профессиональной карьеры она удостоилась статуса супермодели и иконы стиля.

Личная жизнь Снежаны Онопко

В 2009 году модель встречалась с украинским бизнесменом, бывшим членом "Партии регионов" Александром Онищенко. Их союз считали одним из самых ярких в светской жизни. Осенью того же года они объявили о помолвке, а в интернете даже обсуждалась возможность их тайной свадьбы. Однако отношения продлились недолго и уже через год завершились. С 2016 года Онищенко объявлен в розыск на территории Украины по подозрению в государственной измене. С 2021 года он находится под санкциями США, а с июня 2025 года — под санкциями Украины.

В 2011 году Онопко вышла замуж за бизнесмена Николая Щура. Пара была вместе почти десять лет, но, по словам Снежаны, муж ей изменял и применял физическую силу. В 2020 году после продолжительного судебного процесса брак официально расторгли.

В июле 2024 года стало известно, что Снежана обвенчалась в Риге, Латвия, с новым мужчиной. Неизвестно, как зовут второго мужа украинской модели и чем он занимается.

Где сейчас Снежана Онопко

В последние годы звезда значительно реже появляется на фотосессиях и модных показах. 24 февраля 2022 года Онопко выложила в Инстаграме пост в поддержку Украины, но не назвала настоящего агрессора — Россию.

Модель ведет соцсети на английском и русском языках, на нее подписано свыше 16,6 млн человек. В сентябре 2024 года Онопко раскритиковали за пост под русскую музыку. Украинская журналистка Алина Доротюк заявила тогда, что поведение уроженки Северодонецка, который сейчас находится под оккупацией РФ, вызывает вопросы.

Если тебя настолько перегрело на прибалтийском солнце, что ты не понимаешь, что происходит в Украине, лучше вообще не представляться украинской моделью Алина Доротюк

Фото: Getty Images

