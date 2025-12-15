Ради нее он изменил концовку знаменитого фильма. Как выглядел в молодости покойный Роб Райнер и его жена Мишель

Полиция Лос-Анджелеса рассматривает смерть как явное убийство

В воскресенье, 14 декабря, в своем собственном доме были найдены убитыми голливудский актер, режиссер и сценарист Роб Райнер и его супруга Мишель Зингер. Супруги были в браке более 35 лет.

Второй брак с трагичным концом

В 1971 году Райнер женился на американской актрисе и режиссере Пенни Маршалл. Он стал приемным отцом дочери Маршалл от ее предыдущего брака с Майклом Генри, актрисы Трейси Райнер. В 1981 году Райнер и Маршалл развелись.

Роб Райнер с первой женой Пенни Маршалл. Фото: Getty Images

Со своей будущей второй женой режиссер познакомился во время съемок его фильма "Когда Гарри встретил Салли" с Мег Райан и Билли Кристалом в главных ролях. Эта встреча не только побудила его изменить финал одной из самых лучших мелодрам конца 80-х, но и привела к тому, что в 1989 году Райнер женился на Зингер.

В то время я не мог понять, как мне завести отношения с кем-либо, поэтому в конце я просто заставил их (героев фильма — ред.) разойтись в разные стороны. А потом, во время съемок, я встретил женщину, которая стала моей женой, и изменил концовку Роб Райнер

Фото: Getty Images/Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Роб Райнер и Мишель Зингер. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У пары родились трое детей: сыновья Джейк и Ник и дочь Роми.

Супруги с детьми в 2014 года. Фото: Getty Images

2024 год. Фото: Getty Images

Напомним, что известного режиссера Роба Райнера и Мишель Зингер обнаружили мертвыми в их доме в Брентвуде, Лос-Анджелес, 14 декабря. На момент смерти супругам было по 78 и 68 лет, соответственно. Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что на место происшествия прибыли сотрудники отдела расследования ограблений и убийств. Дополнительных подробностей расследования они не раскрыли, отметив лишь, что речь идет о "явном убийстве". На данный момент подозреваемый не установлен.

Одно из последних фото пары в 2025 году. Фото: Getty Images

