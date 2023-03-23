Ханумак, який відсиджувався у США, збунтував мережу кліпом з танцівницями у військовій формі (відео)

В кліпі знялися відома українська акторка і репер Positiff

Кліп на пісню "Дика Дичка" під авторством Hanumike обурив мережу через спекуляції на темі війни. Трек виконують режисер і актор Руслан Ханумак, з яким раніше заявила про розлучення блогерка Аліна Шаманська, і виконавець Майк Нова. Також можна почути спів зірки серіалу "Папік" Дар’ї Петрожицької, яка зіграла одну з ролей в роліку разом із репером Positiff.

Як повідомляє "Телеграф", кліп викликав неоднозначну реакцію слухачів. У коментарях до відео в Youtube чимало обурливих відгуків.

Так, автори позиціонують пісню "Дика Дичка" як композицію про палке кохання "справжнього патріота" до "гарячої, примхливої і нестримної козачки, яка боронить рідну країну". У треку йдеться про "дівчину – дику дичку", яка в одній руці тримає автомат, а в іншій – каву. Ліричний герой не може забути про неї і згадує "піксельну спідничку".

Фрагмент тексту пісні

Я зустрів ту чорну учора Чотка чолка чіка чудова Чорні очі губки червоні На тонесеньких очах маярять погони Ой при лужку при лужку та при широкім полі І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі В одній ручці автомат — в інший капучіно Це не Джавелін Це не Хаймерс Це моя дівчина Дика Дика Дикадичка Дика Дика Дикадичка Не виходить з голови піксельна спідничка

В коментарях користувачі висловили невдоволення музичною роботою. Обурюються і текстовою складовою, і підтанцьовуванням дівчат у військовій формі, і використанням техніки у якості декорацій. Зокрема пишуть:

"Я сьогодні проводила родичів померлого військового в морг і я ледь стримала сльози, а у деяких недоспіваків підіймається рука "ригати такими шедеврами"

"5 хвилин тому переглядаю репортаж громадського, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову, а тут три броньовика для зйомок дикої дички"

"Я думала, що "дно" потапа уже не пробити, але "браво", вам це вдалося. Це той випадок, коли соромно дивитись і слухати. Ганьба усім причетним до цього лайна. Це нещадне знецінення та приниження жінок-військовослужбовиць!"

"Який жах… Мені як жінці, яка стала до лав ЗСУ 13 березня 2022 року, це бридко бачити і чути"

Коментарі під кліпом Hanumike "Дика Дичка"

Крім того, користувачі звертають увагу на одного з авторів треку – Руслана Ханумака. З початку повномасштабного вторгнення він перебував із дружиною і сином в США. В одному з інтерв’ю чесно зізнавався, що "боїться повертатися до України і вмерти". Ба більше, користувачі зберегли коментар Ханумака, де той так висловився на прохання у пошуку українського перекладу фільму: "А ты на русском не понимаешь или просто понтуешься?"

До слова, Руслан Ханумак відреагував на хвилю хейту в мережі. Він висловив вибачення до тих, кого обурила музична робота. А ще, принаймні так каже виконавець у ролику в Instagram, він завершує свою музичну кар’єру після цього скандалу.

Варто зазначити, що є і схвальні відгуки до кліпу, а також 2,6 тис. лайків (усього переглядів – 35 тис. на момент публікації). В кліпі знялися реальні військові, імена і посади яких можна побачити наприкінці відео.

Нагадаємо, ми публікували добірку співаків, які відзначилися хітами а-ля шароварщина. Там і Поплавський, і Лобода, і той самий Ханумак.

"Бавовна — солодка вата" і "Дика дичка". Підбірка співаків, які грішать байрактарщиною

Також "Телеграф" повідомляв, що мережа захейтила Потапа через пісню, присвячену волонтерам. Репера звинувачують у приниженні волонтерів і згадують його перебування за кордоном з початку російського вторгнення.