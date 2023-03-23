Отсиживавшийся в США Ханумак взбунтовал сеть клипом с танцовщицами в военной форме (видео)
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В клипе снялись известная украинская актриса и рэпер Positiff
Клип на песню "Дика Дичка" под авторством Hanumike возмутил сеть из-за спекуляций на теме войны. Трек исполняют режиссер и актер Руслан Ханумак, с которым ранее заявила о разводе блоггерша Алина Шаманская, и исполнитель Майк Нова. Также можно услышать пение звезды сериала "Папик" Дарьи Петрожицкой, сыгравшей одну из ролей в ролике вместе с рэпером Positiff.
Как сообщает "Телеграф", клип вызвал неоднозначную реакцию слушателей. В комментариях к видео в Youtube немало возмутительных отзывов.
Так, авторы позиционируют песню "Дика Дичка" как композицию о страстной любви "настоящего патриота" к "горячей, капризной и безудержной казачке, защищающей родную страну". В треке речь идет о "девушке — дикой дичке", которая в одной руке держит автомат, а в другой — кофе. Лирический герой не может забыть о ней и вспоминает "піксельну спідничку".
Фрагмент текста песни
Я зустрів ту чорну учора
Чотка чолка чіка чудова
Чорні очі губки червоні
На тонесеньких очах маярять погони
Ой при лужку при лужку та при широкім полі
І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі
В одній ручці автомат — в інший капучіно
Це не Джавелін
Це не Хаймерс
Це моя дівчина
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
Не виходить з голови піксельна спідничка
В комментариях пользователи выразили недовольство музыкальной работой. Возмущаются и текстовой составляющей, и подтанцовкой девушек в военной форме, и использованием техники в качестве декораций. В частности, пишут:
- "Я сьогодні проводила родичів померлого військового в морг і я ледь стримала сльози, а у деяких недоспіваків підіймається рука "ригати такими шедеврами"
- "5 хвилин тому переглядаю репортаж громадського, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову, а тут три броньовика для зйомок дикої дички"
- "Я думала, що "дно" потапа уже не пробити, але "браво", вам це вдалося. Це той випадок, коли соромно дивитись і слухати. Ганьба усім причетним до цього лайна. Це нещадне знецінення та приниження жінок-військовослужбовиць!"
- "Який жах… Мені як жінці, яка стала до лав ЗСУ 13 березня 2022 року, це бридко бачити і чути"
Кроме того, пользователи обращают внимание на одного из авторов трека – Руслана Ханумака. С начала полномасштабного вторжения он находился с супругой и сыном в США. В одном из интервью честно признавался, что "боится возвращаться в Украину и умереть". Более того, пользователи сохранили комментарий Ханумака, где тот так высказался на просьбу в поиске украинского перевода фильма: "А ты на русском не понимаешь или просто понтуешься?"
К слову, Руслан Ханумак отреагировал на волну хейта в сети. Он извинился перед теми, кого возмутила музыкальная работа. А еще, по крайней мере так говорит исполнитель в ролике в Instagram, он завершает свою музыкальную карьеру после этого скандала.
Стоит отметить, что есть и положительные отзывы к клипу, а также 2,6 тыс. лайков (всего просмотров – 35 тыс. на момент публикации). В клипе снялись реальные военные, имена и должности которых можно увидеть в конце видео.
Напомним, мы публиковали подборку певцов, которые отличились хитами а-ля шароварщина. Там и Поплавский, и Лобода, и все тот же Ханумак.
"Бавовна — сладкая вата" и "Дикая дичка". Подборка певцов, грешащих байрактарщиной
Также "Телеграф" сообщал, что сеть захейтила Потапа из-за песни, посвященной волонтерам. Рэпера обвиняют в унижении волонтеров и вспоминают его пребывание за границей с начала российского вторжения.