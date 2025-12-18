Відомому співаку пошкодили авто у центрі Києва: він просить допомоги (фото, відео)

Інцидент зафіксували камери спостереження

Український співак Муаяд із сирійсько-українським корінням розповів у соцмережах про неприємну подію з власною машиною в центрі столиці.

Що треба знати:

Муаяд виявив, що його Mercedes на парковці було навмисно пошкоджене

Камери зафіксували жінку, яка навмисно зірвала емблеми з авто

Артист поділився відео та закликав до поваги й людяності

Муаяд залишив свій автомобіль Mercedes на парковці лише на декілька годин. Повернувшись, він виявив, що авто було навмисно пошкоджене: з машини виламали фірмові знаки Mercedes з переду та ззаду.

Артист звернувся до власників камер відеоспостереження, які виходили на місце події. Переглянувши записи, артист був шокований побаченим: пошкодження скоїла жінка приблизно 30 років, яка цілеспрямовано підійшла до автомобіля та навмисно зіпсувала його, після чого спокійно залишила місце події.

У відеозверненні Муаяд емоційно відреагував на ситуацію та звернувся безпосередньо до жінки.

Це були не підлітки, не якісь хлопці. Це була жінка. Я нереально шокований. Чому вона це зробила і навіщо? Ви на відео можете подивитися і зрозуміти, що вона просто йде навколо машини, зупиняється, повертається і просто починає рвати ту емблему з переду та ззаду машини. Я досі не можу зрозуміти, що стало причиною такого вчинку. Я в шоці від того, що побачив на відео. Якщо ви впізнаєте себе або побачите це відео напишіть мені й до поліції це не дійде. І будемо це вирішувати питання по людські Муаяд

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Співак також наголосив у дописі під відео, що для нього ця машина має особливу цінність — він сам на неї заробив — працював офіціантом, у багатьох речах собі відмовляв. Для артиста ця історія — не про матеріальні збитки, а про агресію та відсутність поваги до чужої праці, з якими, на жаль, досі доводиться стикатися. Артист зізнається, що публічно розповів про цю ситуацію не заради розголосу чи покарання, а щоб привернути увагу до важливості взаємної поваги у місті.

Ми живемо в непростий час, але це не привід для агресії й знецінення чужого. Хочеться вірити, що людяність завжди перемагає Муаяд

Муаяд — що відомо про співака

Справжнє ім'я артиста Муаяд Абдельрахім, він родом з Одеси. 2017 року він брав участь у проєкті "Голос. Діти", виконавши пісню Майкла Джексона Earth Song. Пізніше Муаяд спробував себе в інших музичних шоу: він став переможцем "Співають всі" та брав участь у національному відборі на "Євробачення".

