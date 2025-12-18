Известному певцу повредили авто в центре Киева: он просит о помощи (фото, видео)

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения

Украинский певец Муаяд с сирийско-украинскими корнями поведал в соцсетях о неприятном происшествии с собственной машиной в центре столицы.

Что нужно знать:

Муаяд обнаружил, что его Mercedes на парковке был намеренно поврежден

Камеры зафиксировали женщину, которая намеренно сорвала эмблемы с авто

Артист поделился видео и призвал к уважению и человечности

Муаяд оставил свой автомобиль Mercedes на парковке всего на несколько часов. Вернувшись, он обнаружил, что автомобиль был намеренно поврежден: из машины выломали фирменные знаки Mercedes спереди и сзади.

Артист обратился к владельцам камер видеонаблюдения, которые выходили на место происшествия. Просмотрев записи, артист был шокирован увиденным: повреждение совершила женщина примерно 30 лет, целенаправленно подошедшая к автомобилю и намеренно испортившая его, после чего спокойно покинула место происшествия.

В видеообращении Муаяд эмоционально отреагировал на ситуацию и обратился к женщине.

Это были не подростки, не какие-то парни. Это была женщина. Я нереально в шоке. Почему она это сделала и зачем? Вы на видео можете посмотреть и понять, что она просто идет вокруг машины, останавливается, возвращается и просто начинает рвать эмблему спереди и сзади машины. Я до сих пор не могу понять, что стало причиной такого поступка. Я в шоке от того, что увидел на видео. Если вы узнаете себя или увидите это видео, напишите мне и до полиции это не дойдет. И будем это решать вопросы по-человечески Муайад

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Певец также отметил в сообщении под видео, что для него эта машина имеет особую ценность — он сам на нее заработал — работал официантом, во многих вещах отказывал себе. Для артиста эта история — не о материальном ущербе, а об агрессии и отсутствии уважения к чужому труду, с которым, к сожалению, до сих пор приходится сталкиваться. Артист признается, что публично рассказал об этой ситуации не для огласки или наказания, а чтобы привлечь внимание к важности взаимного уважения в городе.

Мы живем в непростое время, но это не повод для агрессии и обесценивания чужого. Хочется верить, что человечность всегда побеждает Муаяд

Муаяд — что известно о певце

Настоящее имя артиста Муаяд Абдельрахим, он родом из Одессы. В 2017 году он участвовал в проекте "Голос. Дети", исполнив песню Майкла Джексона Earth Song. Позже Муаяд попробовал себя в других музыкальных шоу: он стал победителем "Поют все" и участвовал в национальном отборе на "Евровидение".

Напомним, что 13 декабря в Грузии прошел финал "Детского Евровидения 2025". Мы писали, кто выиграл конкурс и какое место досталось Украине.