Команді з Білорусі перед матчем увімкнули гімн іншої країни: момент конфузу зняли на відео

Незвичайний інцидент стався у Фінляндії.

Перед матчем регулярного сезону Континентальної хокейної ліги (КХЛ) "Йокеріт" — "Динамо" (Мінськ) фінські організатори поєдинку замість гімну Білорусі включили гімн Палау.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Перед стартом поєдинку, який проходив у Гельсінкі, організатори забули включити гімн Білорусі, а схаменувшись, включили гімн Палау (острівна держава в Тихому океані).

Цікаво, що у зв’язку з політичною ситуацією в Білорусі вболівальники "Йокерита" були категорично проти поїздки своєї команди до Мінська. У результаті фіни не вирушили на гостьову гру, а КХЛ зарахувала їм технічну поразку.

Додамо, що гра у Фінляндії завершилася перемогою "Йокеріта" в овертаймі з рахунком 2:1. Фіни йдуть на другому місці у Західній конференції, а "Динамо" (Мінськ) посідає 8-е місце.

Відео інциденту перед грою:

Відеоогляд матчу "Йокеріт" — "Динамо" (Мінськ):

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