Команді з Білорусі перед матчем увімкнули гімн іншої країни: момент конфузу зняли на відео
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Незвичайний інцидент стався у Фінляндії.
Перед матчем регулярного сезону Континентальної хокейної ліги (КХЛ) "Йокеріт" — "Динамо" (Мінськ) фінські організатори поєдинку замість гімну Білорусі включили гімн Палау.
Про це повідомляє "Чемпіонат".
Перед стартом поєдинку, який проходив у Гельсінкі, організатори забули включити гімн Білорусі, а схаменувшись, включили гімн Палау (острівна держава в Тихому океані).
Цікаво, що у зв’язку з політичною ситуацією в Білорусі вболівальники "Йокерита" були категорично проти поїздки своєї команди до Мінська. У результаті фіни не вирушили на гостьову гру, а КХЛ зарахувала їм технічну поразку.
Додамо, що гра у Фінляндії завершилася перемогою "Йокеріта" в овертаймі з рахунком 2:1. Фіни йдуть на другому місці у Західній конференції, а "Динамо" (Мінськ) посідає 8-е місце.
Відео інциденту перед грою:
Відеоогляд матчу "Йокеріт" — "Динамо" (Мінськ):
Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна Росії провела міжнародний матч у формі з написом "СССР".
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