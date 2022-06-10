Как украинские санкции против Путина повлияют на переговоры - Татьяна Попова
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Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском Татьяна Попова специально для "Телеграфа" оценила важность санкций, которые Украина вводит против кровавого диктатора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг, 9 июня, указ о введении санкций против российского диктатора Владимира Путина.
Кроме хозяина Кремля, в санкционный список попали его приспешники – Песков, Мишустин, Патрушев, Шойгу и другие.
Учитывая, что наши западные партнеры уже ввели подобные санкции, было странно, что их так долго не вводили в Украине. И это явно вызывало вопросы на Западе, где Путин и не только уже давно под санкциями. Так что шаг вполне логичный.
Введены санкции решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. После чего подписан соответствующий указ президента.
Это демонстрирует нашим западным партнерам, что мы не только их просим вводить санкции против Путина и его окружения, пакеты санкций против страны-агрессора (включая энергетические), но и сами так поступаем.
Не думаю, что это каким-то образом может помешать переговорам, когда они будут. В данный момент условия россиян для нас неприемлемы. Пока захваченная агрессором территория Украины не будет освобождена, серьезных переговоров, думаю, ожидать не приходится.
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