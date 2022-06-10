Как украинские санкции против Путина повлияют на переговоры

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском Татьяна Попова специально для "Телеграфа" оценила важность санкций, которые Украина вводит против кровавого диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг, 9 июня, указ о введении санкций против российского диктатора Владимира Путина.

Кроме хозяина Кремля, в санкционный список попали его приспешники – Песков, Мишустин, Патрушев, Шойгу и другие.

Учитывая, что наши западные партнеры уже ввели подобные санкции, было странно, что их так долго не вводили в Украине. И это явно вызывало вопросы на Западе, где Путин и не только уже давно под санкциями. Так что шаг вполне логичный.

Введены санкции решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. После чего подписан соответствующий указ президента.

Это демонстрирует нашим западным партнерам, что мы не только их просим вводить санкции против Путина и его окружения, пакеты санкций против страны-агрессора (включая энергетические), но и сами так поступаем.

Не думаю, что это каким-то образом может помешать переговорам, когда они будут. В данный момент условия россиян для нас неприемлемы. Пока захваченная агрессором территория Украины не будет освобождена, серьезных переговоров, думаю, ожидать не приходится.