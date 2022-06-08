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Пятерка современных украинских песен, которые россияне нагло украли (видео)

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Русские облюбовали для себя песни Кузьмы Новость обновлена 08 июня 2022, 17:00
Русские облюбовали для себя песни Кузьмы

В основе культуры страны-агрессора лежит сплошной плагиат

Россияне цинично присваивают десятки украинских композиций. Огромное количество русскоязычных песен, которые даже считали народными, на самом деле взятіы советскими авторами и композиторами у украинцев. Более того, их наглости нет ни конца, ни края. "Великая страна" продолжает воровать и современные треки. "Телеграф" представляет подборку пяти "зашкварных" песен.

Рекордсменом по воровству является бывшая солистка группы "Ленинград", которая за основу взяла репертуар Кузьмы Скрябина и перепела многие популярные его песни. Так, на видео она исполнила легендарную песню "Спи собі сама".

Комментариев долго ждать не пришлось. Пользователи не сдерживали себя в выражениях.

Самым большим цинизмом стала песня Святослава Вакарчука "Не твоя війна", которую эта "псевдопевица" исполнила в 2018 году. Видео завирусилось в соцсетях только сейчас.

Украинцы возмущены переводом. В то же время спрашивают, изменят ли они слова в треке. В частности, поставят ли вместо слова "война" — "спецоперация". В то же время, творчество группы Океан Эльзы по душе россиянам. Они сплагиатили еще один трек "ОЭ" под названием "Обійми".

А вот кавер на песню Христини Соловій "Тримай" вообще невозможно слушать — пишут в соцсетях. Люди в комментариях насмехаются — кровь из ушей пойдет не только из-за текста, но и голоса "вокалистки".

И напоследок песня "Шампанські очі". Ее исполняли такие украинские артисты, как Pianoбой и Скрябин. Однако московиты сделали из этой чувственной, медленной песни – "русскую попсу".

Стоит отметить, что россияне в большинстве своем выбирали именно тех исполнителей, которые их искренне не переносили на дух. Так Кузьма на протяжении жизни называл их и путина больными людьми

Как писал "Телеграф" ранее, в россии по радио без перерыва крутили "Ой в лугу красная калина" и гимн Украины.

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