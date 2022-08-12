"Соотечественники с тюркскими корнями": Турция присвоила крымскими татарам новый статус, что он дает

Крымским татарам в Турции присвоили статус "соотечественников с тюркскими корнями"

Власти Турции, чей лидер Реджеп Тайип Эрдоган постепенно создает "тюркский мир", начали выдавать долгосрочные виды на жительство крымским татарам на основании статуса "соотечественников с тюркскими корнями".

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

В заметке отмечается, что соответствующую инициативу выдвинул глава МВД Турции Сулейман Сойлу в июне 2022 года.

Благодаря обретению статуса "соотечественников с тюркскими корнями" крымские татары наряду с турками-месхетинцами, уйгурами, этническими турками из Болгарии и Греции могут получить долгосрочный вид на жительство без необходимого 8-летнего срока непрерывного проживания на территории Турции.

Дело в том, что для получения долгосрочного вида на жительство в Турции необходимо непрерывно прожить те самые 8 лет, но в соответствии с решением Совета по миграционной политике Турции от 15 февраля 2017 года вид на жительство может быть предоставлен "соотечественникам с тюркскими корнями" без его учета.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Турции пребывают 4296 беженцев с тюркскими корнями, пострадавших в результате войны, развязанной россей против Украины. Из них 2395 турок-месхетинцев, а также 2804 человека (из которых 409 крымских татар), размещены в центрах в пяти областях. В центрах детям — жертвам войны предоставляются такие услуги, как лечение, психолог, развлечения и образование.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар отметил, что хоть Турция — одна из стран посредников между Украиной и россией, но называть ее "союзником Украины" в полной мере не стоит.