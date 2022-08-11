Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар о том, чем продиктованы действия Эрдогана в политике в отношении России

Как Эрдоган обыграл Путина и создает "тюркский мир" на месте "русского". Самое важное о философии "поставщика Байракторов".

Многим из нас хочется обвинить президента Турции в коллаборационизме с Путиным. Даже сейчас, когда мы узнали о том, что вопреки запрету россияне протащили через Босфор военную технику — из Сирии в РФ. Но Эрдоган — не коллаборант, он ведет свою игру, отличную от политики НАТО, что очень часто нам выгодно.

Вот несколько важных деталей к пониманию образа "демократического тирана". То есть.

Что пытается достичь Эрдоган:

Шаг №1: стать великим спасителем Европы от войны. Турция, имея статус страны НАТО, кажется, должна четко поддерживать военно-политическую позицию Альянса. Но Эрдогану не выгодно становиться его частью, он избрал для себя другую роль. Эрдоган закрыл Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей (и пострадала от этого Россия), снабжает Украину "Байрактарами", отказав РФ, и организовал "зерновой мирный план", а также пытается собрать Зеленского с Путиным на личную встречу;

Шаг №2: занять позицию РФ в мировом порядке. В преддверии визита Эрдогана в Сочи неожиданно произошла эскалация в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, российские миротворцы должны заменить армянских военных на территории анклава. Но сделать это ослабленная Россия не способна. Поддерживаемый Турцией Азербайджан чувствует эту слабость и все больше продвигает идею пересмотра договоренностей на более выгодных для себя условиях. Задача Эрдогана — занять роль РФ в Нагорном Карабахе, что позволит разблокировать коридор "Китай — Центральная Азия — Европа" и еще больше усилить свое влияние.

Шаг №3: построить вместо "русского мира" — "тюркский". Проигрыш РФ в войне и ее дальнейший распад – вот настоящий стратегический интерес Турции. Дело в том, что треть русских земель – исторически не-Россия, а ареал обитания десятков порабощенных тюркских народов: это чуваши, башкиры, ногайцы, балкарцы, карачаевцы, кумыки, кряшены, алтайцы. Как только Турция станет достаточно сильной, она обязательно постарается усилить свое влияние на всю эту территорию.

История отношений между Турцией и Россией насчитывает 12 войн. И то, что совсем недавно казалось невероятным, происходит уже сегодня. Многие либералы сравнивают политику Эрдогана, его попытки узурпировать и удержать власть со стилем правления Путина. Впереди третья президентская кампания Эрдогана. И за годы своего правления из государственного менеджера он уже превратился в мессию тюркского мира. И для восстановления своего могущества, создания нового "супергосударства" президенту Турции нужно подавить и обессилить РФ. И пока "русский мир" учит китайский, порабощенным тюркским народам в России пора вспоминать свои родные языки.