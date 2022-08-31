Україна збирається евакуювати кримчан перед боями: окупанти відповіли лайкою

Гауляйтер аксьонов називає всі заяви українського уряду "димовою завісою"

Активне просування українських захисників на південному відрізку фронту змусило вищу владу знову порушити питання звільнення Кримського півострова від російських загарбників. Однак розробка плану евакуації місцевих жителів, про яку напередодні заявили у президента Володимира Зеленського, не надто сподобалася окупаційній "владі" Криму. Так, на думку місцевого гауляйтера сергія аксьонова, до подібних промов Україна звернулася через те, що насправді справи на фронті у ЗСУ йдуть погано.

Про це російський ставленик заявив у своєму Telegram-каналі. Цілком імовірно, що прокремлівський чинуша перебуває на стадії відмови, не помічаючи контрнаступу української армії під Херсоном і регулярної "бавовни" в самому Криму.

У стилі традиційної російської дипломатії аксьонов не зміг обійтися без лайки, незважаючи на високу посаду.

"У Києві повідомили, що Україна почала опрацьовувати маршрут евакуації жителів Криму на час "активної деокупації". Евакуатори хр*нові", — написав він в особистому Telegram.

Усі заяви команди Зеленського аксьонов вважає "димовою завісою", за якою Київ нібито намагається приховати реальний стан справ. Він же, на думку гауляйтера, полягає у серйозній економічній та військовій катастрофі. аксьонов переконаний, що Україна діє так само, як росія: переконує всіх у своїх перемогах, вигадуючи їх, і намагаючись задавити ворога пропагандою.

При цьому він натякнув на те, що чекає на втечу українського уряду за кордон — мовляв, і з польського кордону представники команди Зеленського заявлятимуть, що все йде за планом, а ЗСУ перемагають.

Цікаво, що разом із цим більше підтверджень мають дії та заяви української влади, ніж кримського гауляйтера. Найяскравішими з них є втеча більшості російських ставлеників, які сьогодні масово турбуються про збереження власних життів. Так, першим втік гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов — його помітили у Воронежі, а за ним на території Криму раптово опинився зрадник України із Запорізької області — Євген Балицький.