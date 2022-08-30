У Зеленського зробили гучну заяву щодо кримчан

В Офісі президента попросили мешканців півострова перевірити стан укриттів

Українська влада рішуче налаштована щодо деокупації Кримського півострова, який ще у 2014-му році захопили росіяни. Останнім часом в Криму значно збільшилася кількість "бавовн", а деякі експерти роблять однозначні натяки щодо Кримського мосту. Тим часом в Офісі президента заявили, що жителів українського півострова в біді не залишать і зроблять усе, аби вони виїхали на момент активного звільнення Криму від загарбників.

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, евакуаційні маршрути для кримчан вже активно розробляються.

"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття", — написав Михайло Подоляк.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в ефірі радіостанції "Радіо Крим", яку контролюють окупанти, зазвучав державний гімн України. Пропагандисти звинуватили у всьому українських хакерів.