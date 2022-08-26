Потрібно перетворити півострів на глухий кут: військовий експерт розповів про долю Кримського мосту

Для ударів по Кримському мосту Україні знадобиться більш точне та потужне озброєння

Після атаки ЗСУ на одразу два логістично важливі для росіян мости на Херсонщині українці дедалі частіше повертаються до теми руйнування Кримської переправи. Однак для цього знадобиться час і потужніша, ніж ми зараз маємо, зброя. За словами військового експерта Олега Жданова, для того, щоб пошкодити логістику російської армії, можна навіть не руйнувати споруду повністю. Потрібно лише кілька точних попадань до окремих частин мосту.

Більше подробиць він розкрив під час ефіру з журналістом Марком Фейгіним. Експерт наголосив, що Кримський (або Керченський) міст зараз є головною артерією поставок для російської армії на півострів. Завдання ж українського війська — відрізати можливість цих поставок, причому чим швидше, тим краще.

Жданов наголошує, що головний проліт обрушуватиме зовсім необов’язково.

"Там дуже багато маленьких прольотів, які починаються прямо від берегової лінії. Або хоча б стик мосту. Головне — перекрити його в плані мосту, щоб він припинив виконувати функції артерії. І тоді півострів Крим перетворюється на глухий кут", — пояснює фахівець.

У такому разі російська армія не зможе відступати на територію Криму — якщо не має суїцидальних нахилів. Тому відступ у разі успіху контрнаступу ЗСУ ворогові доведеться бігти у бік Маріуполя, Новоазовська, а згодом — на територію Ростовської області.

На думку Олега Жданова, найважливішим є перекриття руху по мосту. Це стосується як поїздів, так і автомобілів. Після цього військовим доведеться знову зосередитися на знищенні складів та інших військових об’єктах супротивника. Лише після цього можна буде говорити про демілітаризацію Кримського півострова.

"Тому питання входження військ у Крим на сьогодні стає все більш реалістичним", — підсумував військовий експерт.

Додамо, що, за його словами, з атакою на Керченський міст зможе впоратися лише особливо потужна зброя, наприклад ракети ATACMS.

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Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайне "пророцтво" щодо долі Кримського мосту від секретаря РНБО Олексія Данілова. В одному з інтерв’ю чиновник натякнув, що майбутнє споруди вже давно визначено, і лише час відокремлює нас від її знищення.

Також ми писали, що про руйнування мосту говорить голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.