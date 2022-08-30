У Криму в ефірі радіо зазвучав гімн України (відео)

Державний гімн несподівано лунав на хвилях пропагандистського радіо

У Криму, де триває "парад бавовн", сталася ще одна НП. В ефірі підконтрольного окупантам радіо раптово заграв державний гімн України. Чути було навіть на вулиці.

Український гімн можна було почути в ефірі російського "Радіо Крим" у вівторок, 30 серпня. Радіостанція була включена і в одному із торгових центрів Севастополя, але мелодія долинала і зовні. Момент зняли на відео, ролики публікують у ряді Telegram-каналів.

Так, державний гімн звучав у прямому ефірі радіостанції "Радіо Крим". Слова "Ще не вмерла Україна..." різко перервали трансляцію. Пропагандисти припускають, що нібито це спрацювали українські хакери.

Більше того, насолодитись українським гімном жителі Криму могли й у торговому центрі Севастополя. Через гучномовці мелодію головної пісні українського народу чули перехожі на вулиці. Епічне відео опубліковано у мережі.

Пропагандистам такий "привіт від України", судячи з усього, не сподобався. У севастопольських Telegram-каналах пишуть, що "акорди перемоги" сильно здивували слухачів.

Реакція пропагандистських каналів

Нагадаємо, гімн України зовсім недавно вже звучав у містах тимчасово окупованого рф Криму. У День Незалежності України мелодія лунала з камер відеоспостереження із вбудованими динаміками, відео із реакцією мешканців підірвало соцмережі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Севастополі затримали чоловіка, який увімкнув популярну пісню "Ой, у лузі червона калина" у власній машині. Жителя звинуватили в "дискредитації збройних сил росії", затримувати його прийшли одразу троє силовиків у повній амуніції.