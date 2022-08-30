В Крыму в эфире радио зазвучал гимн Украины (видео)

Государственный гимн неожиданно раздавался на волнах пропагандистского радио

В Крыму, где продолжается "парад бавовн", произошло еще одно ЧП. В эфире подконтрольного оккупантам радио внезапно заиграл государственный гимн Украины. Слышно его было даже на улице.

Украинский гимн был слышен в эфире российского "Радио Крым" во вторник, 30 августа. Радиостанция была включена и в одном из торговых центра Севастополя, но мелодия доносилась и снаружи. Момент запечатлели на видео, ролики публикуют в ряде Telegram-каналов.

Так, государственный гимн звучал в прямом эфире радиостанция "Радио Крым". Слова "Ще не вмерла України…" резко прервали трансляцию. Пропагандисты предполагают, что якобы это сработали украинские хакеры.

Более того, насладиться украинским гимном жители Крыма могли и в торговом центре Севастополя. Через громкоговорители мелодию главной песни украинского народа слышали и прохожие на улице. Эпичное видео опубликовано в сети.

Пропагандистам такой "привет от Украины", судя по всему, не понравился. В севастопольских Telegram-каналах пишут, что "аккорды перемоги" привели слушателей в недоумение.

Реакция пропагандистских каналов

Напомним, гимн Украины совсем недавно уже звучал в городах временно оккупированного рф Крыма. В День Независимости Украины мелодия раздавалась из камер видеонаблюдения со встроенными динамиками, видео с реакцией жителей взорвало соцсети.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Севастополе задержали мужчину, который включил популярную песню "Ой, у лузі червона калина" в собственной машине. Жителя обвинили в "дискредитации вооруженных сил россии", задерживать его пришли сразу трое силовиков в полной амуниции.