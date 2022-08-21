путін все-таки може завдати ядерного удару по Україні: британський генерал назвав умову і мету

За прогнозом експерта, російська армія може використати малий ядерний боєприпас

Поки російська влада у своїх промовах згадує ядерну зброю з наголосом на те, що нібито не планує її використовувати, у Великій Британії підозрюють, кривавий диктатор володимир путін може піти на такий крок, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним.

Як передає ВВС, таку думку озвучив колишній голова Об'єднаного командування Збройних сил Великої Британії, генерал Річард Берронс. На його думку, під приціл може потрапити той підрозділ українських військ, який буде вести наступальні дії. Британський генерал припускає, що росіяни підуть на використання ядерної зброї вперше за останні 75 років для свого ж "захисту".

"Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, у розумінні російських політиків і військових", — сказав Берронс.

Він зазначив, що в російській доктрині чітко прописано, що ядерну зброю можуть застосовувати у відповідь на ядерну атаку, або ж іншу агресію, яка "ставить під загрозу існування держави", або ж у відповідь "атаки на критично важливі об'єкти". За словами британського генерала, росіяни можуть використати малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який загрожуватиме їх інтересам.

Берронс додав, що думки експертів щодо цілей ядерного удару росіян розрізняються, але найімовірніший сценарій, що армія країни-агресора вдарить по підрозділах української армії, які наступатимуть на їх позиції і вони не матимуть інших можливостей, аби стримати ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ризик застосування росією ядерної зброї постійно обговорюється в українській розвідці — глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що одним з елементів ядерного шантажу рф стала не тільки тактична зброя, а й ситуація на Запорізькій АЕС. Туди окупанти стягнули техніку та боєприпаси.