Галкін приїхав до Ізраїлю до Пугачової та дітей (відео)

Зірковий батько проводжав своїх малюків до школи

Мабуть, за час тривалих гастролей відомий російський комік і шоумен Максим Галкін сильно скучив за своєю родиною, архівними знімками якої він ділився раніше, тому повернувся до сонячного Ізраїлю до своєї дружини, співачки Алли Пугачової та їхніх дітей — Гаррі та Лізи.

На своїй сторінці в Інстаграм Галкін поділився веселим відео, на якому він проводжає близнюків до школи. Знімає на камеру Алла Борисівна, яка також періодично коментує те, що відбувається.

"Сімейка нарешті возз’єдналася" — каже Пугачова, дбайливо питаючи, чи нічого діти не забули до школи.

Судячи з ролика Гаррі та Ліза не особливо хочуть йти до школи, швидше за все вони теж скучили за татом і хочуть побути з ним довше. Щоб хоч якось підбадьорити малечу, Галкін зазначив, що й сам би не проти піти на навчання, а Алла Борисівна жартома відправила чоловіка знову на гастролі.

Як повідомлялося, співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора. Після виїзду з росії шоумен помітно помолодшав.