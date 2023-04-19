Галкин приехал в Израиль к Пугачевой и детям (видео)

Звездный отец провожал своих малышей в школу

Видимо за время длительных гастролей известный российский комик и шоумен Максим Галкин сильно соскучился по своей семье, архивными снимками которой он делился ранее, поэтому вернулся в солнечный Израиль к своей супруге, певице Алле Пугачевой и их детям — Гарри и Лизе.

На своей странице в Инстаграм Галкин поделился веселым видео, на котором он провожает близнецов в школу. Снимает на камеру Алла Борисовна, которая также периодически комментирует происходящее.

"Семейка наконец-то воссоединилась" — говорит Пугачева, заботливо спрашивая ничего ли дети не забыли в школу.

Судя по ролику Гарри и Лиза не особо хотят идти в школу, скорее всего они тоже соскучились по папе и хотят побыть с ним подольше. Чтобы хоть как-то подбодрить малышей, Галкин отметил, что и сам бы не против пойти на учебу, а Алла Борисовна шутя отправляет супруга снова на гастроли.

Как сообщалось, певица Лайма Вайкуле назвала Максима Галкина будущим российским президентом, сравнив юмориста с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Галкин неоднократно высмеивал на своих гастролях россиян и их диктатора. После выезда из рф шоумен заметно помолодел.