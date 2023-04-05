Вся семья в сборе: Галкин очаровал поклонников архивным снимком с Пугачевой и детьми

Звездная семья позирует на фоне морского побережья

Комик Максим Галкин после российского вторжения на территорию Украины проживает вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой в роскошном доме в Израиле. Домашними снимками звездная семья делится редко, зато балует поклонников архивными кадрами.

Фото Галкина, Пугачевой и их детей на фоне морского побережья опубликовал шоумен на своей странице в Instagram. Публикация собрала массу восторженных откликов фанов.

Двойняшек Гарри и Лизу выносила суррогатная мать. Сейчас детям по девять лет. Но судя по их внешнему виду на фотографии, они немного младше. Галкин уже не первый раз публикует в соцсетях архивные снимки. Поклонники предположили, что это семейное фото было сделано где-то в Юрмале (Латвия).

В комментариях большинство пользователей восхищаются звездной семьей, а редких недоброжелателей считают ботами:

Боты! Вам просто трудно представить себе, что на этой фотографии будущий президент вашей страны. Умный, решительный, интеллектуальный, сильный, порядочный, прекрасный отец и просто настоящий человек!

Какая разница, когда сделано фото, главное, что эта семья счастлива всегда и скучают друг за другом, когда кто-то в отъезде!

Лучшая семья страны. Умные, свободные, счастливые!

В комментариях восхищаются семьей Галкина

Как сообщалось, певица Лайма Вайкуле назвала Максима Галкина будущим российским президентом, сравнив юмориста с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Галкин неоднократно высмеивал на своих гастролях россиян и их диктатора. После выезда из рф шоумен заметно помолодел.