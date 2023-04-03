Алла Пугачева показала свой дом в Израиле изнутри (видео)

Интерьер дома поражает

Российская Примадонна Алла Пугачева, которая вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми выехала в Израиль из-за осуждения войны рф против Украины, недавно поразила поклонников своим помолодевшим видом. А теперь фанаты певицы могут полюбоваться их шикарным израильским домом.

Роскошный интерьер Пугачева "засветила", снимая детей, танцующих в одной из комнат их с Галкиным дома. Видео с подписью: "Куда уходит детство? В какие города? Оказывается в Израиль. Вот это да-а-а!!!" накануне появилось в ее instagram-аккаунте.

Напомним, что у звездной пары двое детей: 9-летний Гарри и Лиза. Поскольку у Пугачевой есть израильский паспорт, детей супруги тоже решили сделать гражданами Израиля. В конце прошлого года Примадонна решила окончательно разорвать какие-либо связи с россией, поэтому выставила на продажу свой знаменитый особняк в Грязи и подала заявление о ликвидации своей последней компании в россии. Максим Галкин также сообщал, что не видит смысла возвращаться в россию. Сейчас он гастролирует с концертами по миру, а часть заработанных денег, признанный в россии иноагентом комик передает на помощь украинским беженцам.

Ранее мы также рассказывали, что 69-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле сравнила Максима Галкина с Зеленским. По ее мнению, именно он должен стать следующим президентом России.