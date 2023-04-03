Алла Пугачова показала свій будинок в Ізраїлі зсередини (відео)
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Інтер'єр дому вражає
Російська Примадонна Алла Пугачова, яка разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми виїхала до Ізраїлю через засудження війни рф проти України, нещодавно вразила шанувальників своїм помолоділим виглядом. А тепер фанати співачки мають змогу помилуватися їхнім шикарним ізраїльським будинком.
Розкішний інтер’єр Пугачова "засвітила", знімаючи дітей, які танцюють в одній із кімнат їхнього з Галкіним дому. Відео із підписом: "Куда уходит детство? В какие города? Оказывается в Израиль. Вот это да-а-а!!!" напередодні з’явилося у її instagram-акаунті.
Нагадаємо, що у зіркової пари — двоє дітей: 9-річний Гаррі та Ліза. Оскільки у Пугачової є ізраїльський паспорт, дітей подружжя теж вирішило зробити громадянами Ізраїлю. Наприкінці минулого року Примадонна вирішила остаточно розірвати будь-які зв’язки з росією, тому виставила на продаж свій знаменитий маєток у Грязі та подала заяву про ліквідацію своєї останньої компанії в рф. Максим Галкін також повідомляв, що не бачить сенсу повертатися до росії. Зараз він гастролює з концертами світом, а частину зароблених грошей, визнаний у росії іноагентом комік передає на допомогу українським біженцям.
Раніше ми також розповідали, що 69-річна латвійська співачка Лайма Вайкуле порівняла Максима Галкіна із Зеленським. На її думку, саме він мав би стати наступним президентом рф.