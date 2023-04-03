Алла Пугачова показала свій будинок в Ізраїлі зсередини (відео)

Інтер'єр дому вражає

Російська Примадонна Алла Пугачова, яка разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми виїхала до Ізраїлю через засудження війни рф проти України, нещодавно вразила шанувальників своїм помолоділим виглядом. А тепер фанати співачки мають змогу помилуватися їхнім шикарним ізраїльським будинком.

Розкішний інтер’єр Пугачова "засвітила", знімаючи дітей, які танцюють в одній із кімнат їхнього з Галкіним дому. Відео із підписом: "Куда уходит детство? В какие города? Оказывается в Израиль. Вот это да-а-а!!!" напередодні з’явилося у її instagram-акаунті.

Нагадаємо, що у зіркової пари — двоє дітей: 9-річний Гаррі та Ліза. Оскільки у Пугачової є ізраїльський паспорт, дітей подружжя теж вирішило зробити громадянами Ізраїлю. Наприкінці минулого року Примадонна вирішила остаточно розірвати будь-які зв’язки з росією, тому виставила на продаж свій знаменитий маєток у Грязі та подала заяву про ліквідацію своєї останньої компанії в рф. Максим Галкін також повідомляв, що не бачить сенсу повертатися до росії. Зараз він гастролює з концертами світом, а частину зароблених грошей, визнаний у росії іноагентом комік передає на допомогу українським біженцям.

Раніше ми також розповідали, що 69-річна латвійська співачка Лайма Вайкуле порівняла Максима Галкіна із Зеленським. На її думку, саме він мав би стати наступним президентом рф.