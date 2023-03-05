Весну дозволяємо: Алла Пугачова вразила мережу своїм помолодівшим виглядом (фото)

Примадонна нагадала фанатам про традицію "свята жовтих тюльпанів"

Кохання окрилює та молодить — цю теорію щоразу доводить відома співачка Алла Борисівна Пугачова, яка раніше запалила на концерті Лайми Вайкуле на високих підборах. У свої 73 роки вона виглядає набагато молодшою, і нове фото артистки це лише підтверджує.

На своїй сторінці в Інстаграм, Примадонна опублікувала нове фото, та привітала своїх шанувальників із першою неділею весни. І, судячи з цього знімку, знаменитості явно не за 70, а років так на 30 менше.

"З першою неділею весни!" — Написала Пугачова.

Щороку Алла Борисівна в першу неділю березня "дозволяла весну". Це давня традиція співачки відзначати цей день, яку вона вигадала сама. Також цей день ще називається святом жовтих тюльпанів. Раніше біля її будинку в селі Бруд збиралися шанувальники з букетами квітів, і співачка з балкона вимовляла фразу: "Весну дозволяю".

Також про це свято не забув і молодий чоловік Примадонни – гуморист та шоумен Максим Галкін. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував миле спільне фото з Аллою Борисівною.

"З першою неділею весни, кохана!" — Романтично підписав фото комік.

У коментарях шанувальники цієї пари засипали їх компліментами. Також можна побачити багато повідомлень із вдячністю за їхню чесну та благородну позицію та людяність.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відлетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше чоловік заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу та Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

Через кілька тижнів співачка повернулася разом із дітьми назад до Ізраїлю. Відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю, також співачка перейнялася документами на дітей.