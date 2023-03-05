Весну разрешаем: помолодевшая Алла Пугачева поразила сеть своим внешним видом (фото)

Примадонна напомнила фанатам о традиции "праздника желтых тюльпанов"

Любовь окрыляет и молодит — эту теорию каждый раз доказывает известная певица Алла Борисовна Пугачева, которая ранее зажгла на концерте Лаймы Вайкуле на высоких каблуках. В свои 73 года она выглядит намного моложе, и новое фото артистки это только подтверждает.

На своей странице в Инстаграм, Примадонна опубликовала новое фото, и поздравила своих поклонников с первым воскресеньем весны. И судя по этому снимку — знаменитости явно не за 70, а лет так на 30 меньше.

"С первым воскресением весны!!!" — написала Пугачева.

Ежегодно, Алла Борисовна в первое воскресенье марта "разрешала весну". Это давняя традиция певицы отмечать этот день, которую она придумала сама. Также этот день еще называется Праздником желтых тюльпанов. Ранее, у ее дома в деревне Грязь собирались поклонники с букетами цветов, и певица с балкона произносила фразу: "Весну разрешаю".

Также об этом празднике не забыл и молодой супруг Примадонны — юморист и шоумен Максим Галкин. На своей странице в Инстаграм он опубликовал милое совместное фото с Аллой Борисовной.

"С первым воскресеньем весны, любимая!" — романтично подписал фото комик.

В комментариях поклонники этой пары засыпали их комплиментами. Также можно увидеть много сообщений с благодарностью за их честную и благородную позицию и человечность.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже мужчина заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Летом Алла Борисовна все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу. Возвращение Пугачевой не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях: потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

Спустя несколько недель певица вернулась вместе с детьми обратно в Израиль. Известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля, также певица озаботилась документами на детей.