Пугачова, що помолодшала, засвітилася в компанії старого друга: спеціально прилетів до Ізраїлю (фото)

Пугачова та Юдашкін відзначають 30-річчя дружби

Знаменитий у всьому світі російський кутюр’є Валентин Юдашкін, який вже шість років страждає від пухлини головного мозку, відвідав свою давню подругу, відому співачку, Примадонну Аллу Пугачову в Ізраїлі. Модельєр разом зі своєю родиною прилетів до Тель-Авіва, щоб побачитися.

Яскравими спільними знімками на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася дружина Юдашкіна Марина. Зазначимо, що й Алла Борисівна та сам Юдашкін мають дуже гарний та щасливий вигляд. На фото вони посміхаються та радіють зустрічі.

“Прилетіли на 2 дні до Тель-Авіва, побачити маму та нашу подругу Аллочку. Нашій дружбі 30 років! ” – піднесла знімки Марина Юдашкіна.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відлетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше гуморист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу та Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

"Телеграф" писав, що нещодавно 73-річна Алла Пугачова вразила шанувальників своїм помолоділим виглядом. Раніше співачка "засвітилась" на концерті Лайми Вайкуле на високих підборах.