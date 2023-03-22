Помолодевшая Пугачева засветилась в компании старого друга: специально прилетел в Израиль (фото)

Пугачева и Юдашкин отмечают 30-летие дружбы

Знаменитый во всем мире российский кутюрье Валентин Юдашкин, который уже шесть лет страдает от опухоли головного мозга, навестил свою давнюю подругу, известную певицу, Примадонну Аллу Пугачеву в Израиле. Модельер вместе со своей семьей прилетел в Тель-Авив, чтобы повидаться.

Яркими совместными снимками на своей странице в Инстаграм поделилась супруга Юдашкина Марина. Отметим, что и Алла Борисовна и сам Юдашкин очень хорошо выглядят. На фото они улыбаются и радуются встречи.

"Прилетели на 2 дня в Тель-Авив, увидеть маму и нашу подругу Аллочку. Нашей дружбе 30 лет!" — поднисала снимки Марина Юдашкина.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже юморист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Летом Алла Борисовна все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу. Возвращение Пугачевой не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях: потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

"Телеграф" писал, что недавно 73-летняя Алла Пугачева поразила поклонников своим помолодевшим видом. Ранее певица "зажгла" на концерте Лаймы Вайкуле на высоких каблуках.