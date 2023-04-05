Вся родина у зборі: Галкін зачарував шанувальників архівним знімком із Пугачовою та дітьми
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Зіркова сім’я позує на тлі морського узбережжя
Комік Максим Галкін після російського вторгнення на територію України проживає разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Гаррі й Лізою у розкішному будинку в Ізраїлі. Домашніми знімками зіркова сім’я ділиться рідко, проте балує шанувальників архівними кадрами.
Фото Галкіна, Пугачової та їхніх дітей на тлі морського узбережжя опублікував шоумен на своїй сторінці у Instagram. Публікація зібрала безліч захоплених відгуків фанів.
Двійнят Гаррі та Лізу виносила сурогатна мати. Нині дітям по дев’ять років. Але судячи з їхнього зовнішнього вигляду на фотографії, вони трохи молодші. Галкін вже не вперше публікує в соцмережах архівні знімки. Шанувальники припустили, що це сімейне фото було зроблено десь у Юрмалі (Латвія).
У коментарях більшість користувачів захоплюються зірковою родиною, а рідкісних недоброзичливців вважають ботами:
- Боти! Вам просто важко уявити, що на цій фотографії майбутній президент вашої країни. Розумний, рішучий, інтелектуальний, сильний, порядний, прекрасний батько та просто справжня людина!
- Яка різниця, коли зроблено фото, головне, що ця родина щаслива завжди і сумують один за одним, коли хтось у від’їзді!
- Найкраща родина країни. Розумні, вільні, щасливі!
Як повідомлялося, співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом, порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора. Після виїзду з рф шоумен помітно помолодшав.