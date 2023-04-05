Вся родина у зборі: Галкін зачарував шанувальників архівним знімком із Пугачовою та дітьми

Зіркова сім’я позує на тлі морського узбережжя

Комік Максим Галкін після російського вторгнення на територію України проживає разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Гаррі й Лізою у розкішному будинку в Ізраїлі. Домашніми знімками зіркова сім’я ділиться рідко, проте балує шанувальників архівними кадрами.

Фото Галкіна, Пугачової та їхніх дітей на тлі морського узбережжя опублікував шоумен на своїй сторінці у Instagram. Публікація зібрала безліч захоплених відгуків фанів.

Двійнят Гаррі та Лізу виносила сурогатна мати. Нині дітям по дев’ять років. Але судячи з їхнього зовнішнього вигляду на фотографії, вони трохи молодші. Галкін вже не вперше публікує в соцмережах архівні знімки. Шанувальники припустили, що це сімейне фото було зроблено десь у Юрмалі (Латвія).

У коментарях більшість користувачів захоплюються зірковою родиною, а рідкісних недоброзичливців вважають ботами:

Боти! Вам просто важко уявити, що на цій фотографії майбутній президент вашої країни. Розумний, рішучий, інтелектуальний, сильний, порядний, прекрасний батько та просто справжня людина!

Яка різниця, коли зроблено фото, головне, що ця родина щаслива завжди і сумують один за одним, коли хтось у від’їзді!

Найкраща родина країни. Розумні, вільні, щасливі!

У коментарях захоплюються родиною Галкіна

Як повідомлялося, співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом, порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора. Після виїзду з рф шоумен помітно помолодшав.