Ее героиня в сериале всех раздражала: от чего умерла актриса из "Сватов" Аросева и как выглядит ее могила

Аросева до конца жизни была одной из ведущих актрис московского театра

В украинском комедийном сериале "Сваты" сыграло множество российских актеров. Некоторых из них уже давно нет в живых. В частности, в 2013 году скончалась Ольга Аросева, сыгравшая Людмилу Степановну.

Что нужно знать:

Ольга Аросева была известной российской актрисой, она снялась в трех сезонах сериала "Сваты", сыграв маму Ольги Николаевны

Актриса на протяжении многих лет боролась с онкологическим заболеванием и умерла в 2013 году в Москве

Ольга Аросева — что о ней известно

Актриса Ольга Аросева родилась 21 декабря 1925 года в Москве. С детства проявляла интерес к театру: занималась в школьном драматическом кружке и детской театральной студии. Училась в Московском театральном училище и уже во время учебы получила первые роли на сцене одного из известных московских театров.

Ольга Аросева в молодости

Профессиональную карьеру начала в Ленинградском театре комедии, затем вернулась в Москву и присоединилась к Театру сатиры, где работала почти всю жизнь.

Ольга Аросева в фильме "Берегись автомобиля"

Ольга Аросева активно снималась в кино и на телевидении. Среди ее главных ролей — фильмы Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники" и другие. Также актриса снялась в трех сезонах "Сватов", где сыграла маму Ольги Николаевны — Людмилу Степановну. Зрители назвали ее персонаж "самым раздражающим" в сериале, потому что она была слишком грубой и высокомерной.

Ольга Аросева сыграла в "Сватах" Людмилу Степановну

От чего умерла Ольга Аросева и как выглядит его могила

В последние годы жизни актриса из "Сватов" Ольга Аросева боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Знаменитость проходила лечение дома и была госпитализирована в подмосковную клинику для переливания крови.

Ольга Аросева умерла в 2013 году от онкологии

Ольга Александровна скончалась 13 октября 2013 года в Москве на 88-м году жизни. Прощание с актрисой состоялось в Театре сатиры, а похоронена она на Головинском кладбище (участок № 3). Через год ей установили памятник.

Монумент представляет собой двухметровую гранитную стелу с изображением актрисы в шляпке — ее самый узнаваемый образ, в том числе благодаря роли пани Моники в "Кабачке "13 стульев"".

Как выглядит могила Ольги Аросевой

