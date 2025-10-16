Її героїня у серіалі всіх дратувала: від чого померла акторка зі "Сватів" Аросєва і як виглядає її могила

Аросєва до кінця життя була однією з ведучих акторок московського театру

В українському комедійному серіалі "Свати" зіграло багато російських акторів. Декого з них уже давно немає в живих. Зокрема, у 2013 році померла Ольга Аросєва, яка зіграла Людмилу Степанівну.

Що потрібно знати:

Ольга Аросєва була відомою російською актрисою, вона знялася у трьох сезонах серіалу "Свати", зігравши маму Ольги Миколаївни

Актриса протягом багатьох років боролася з онкологічним захворюванням та померла у 2013 році в Москві

Ольга Аросєва — що про неї відомо

Актриса Ольга Аросєва народилася 21 грудня 1925 року у Москві. З дитинства виявляла інтерес до театру: займалася у шкільному драматичному гуртку та дитячій театральній студії. Навчалася у Московському театральному училищі й вже під час навчання отримала перші ролі на сцені одного з найвідоміших московських театрів.

Ольга Аросєва в молодості

Професійну кар’єру розпочала у Ленінградському театрі комедії, потім повернулася до Москви й приєдналася до Театру сатири, де працювала майже все життя.

Ольга Аросєва у фільмі "Бережись автомобіля"

Ольга Аросєва активно знімалася в кіно та на телебаченні. Серед її головних ролей — фільми Ельдара Рязанова "Бережись автомобіля", "Старики-розбійники" та інші. Також актриса знялася у трьох сезонах "Сватів", де зіграла маму Ольги Миколаївни – Людмилу Степанівну. Глядачі назвали її персонаж "найдратівливішим" у серіалі, бо вона була надто грубою та зарозумілою.

Ольга Аросєва зіграла у "Сватах" Людмилу Степанівну

Від чого померла Ольга Аросєва і як виглядає його могила

В останні роки життя актриса зі "Сватів" Ольга Аросєва боролася з важким онкологічним захворюванням. Знаменитість проходила лікування вдома та була госпіталізована до підмосковної клініки для переливання крові.

Ольга Аросєва померла у 2013 році від онкології

Ольга Олександрівна померла 13 жовтня 2013 року у Москві на 88-му році життя. Прощання з актрисою відбулося у Театрі сатири, а поховано її на Головинському цвинтарі (дільниця № 3). Через рік їй встановили пам’ятник.

Монумент становить собою двометрову гранітну стелу із зображенням актриси в капелюшку — її найвідоміший образ, у тому числі завдяки ролі пані Моніки в "Кабачку "13 стільців"".

Як виглядає могила Ольги Аросєвої

