Хтось від старості, а когось збила машина: 10 акторів із серіалу "Свати" вже померли, хто вони

У серіалі було багато акторів, які зіграли епізодичні ролі, деякі з них вже померли

"Свати" — популярний українсько-російський комедійний серіал виробництва студії "Квартал 95". За весь час існування проекту було випущено сім сезонів серіалу та інші телепроекти, похідні від нього. У зйомках серіалу у різні роки брала участь велика кількість акторів, особливо в епізодичних ролях. І дехто з них уже помер.

"Телеграф" розповість, хто з акторів серіалу "Свати" вже помер. Більшість із них зіграли епізодичні ролі у цьому серіалі.

Хто із акторів серіалу "Свати" вже помер?

Володимир Зельдін

Актор Володимир Зельдін помер 21 жовтня 2016 року. У серіалі він зіграв роль батька Ольги Миколаївни. Відомо, що Зельдін прожив 101 рік, а зніматися в кіно почав ще 1938 року.

Ольга Аросєва

Маму Ольги Миколаївни та дружину Зельдіна Людмилу зіграла актриса Ольга Аросєва. Вона з’являлася в епізодах 4 та 5 сезону "Сватів". Померла актриса на 88 році життя 13 жовтня 2013 року.

Ольга Аросєва

Галина Опанасенко

Роль сусідки Микитівної, у якої в одній із серій Мітяй та Іван вкрали козу, зіграла актриса Галина Опанасенко. Вона померла у 2013 році.

Олександр Бондаренко

Актор Олександр Бондаренко з’явився у серіалі у ролі таксиста у 6 сезоні серіалу. Артист помер під час вистави просто на сцені 29 січня 2013 року. Йому було 53 роки.

Максим Шпаковський

Він знявся у 4 сезоні серіалу "Свати" в епізодичній ролі рекетира. Шпаковський загинув у ДТП — його збила машина в окупованому Севастополі. На момент смерті акторові було 49 років.

Максим Шпаковський

Іван Марченко

Актор Іван Марченко отримав епізодичну роль психотерапевта, до якого приходив головний герой Іван Будько. Це було у 6 сезоні "Сватів". Марченко помер 1 березня 2021 року невдовзі після 44-річчя.

Анатолій Барчук

Барчук у "Сватах" відіграв роль свата Мітяя. За сюжетом вони приїхали на весілля до сина та помінялися будинками з Іваном Будько та Валюхою. Актор помер 7 червня 2015 року у віці 75 років.

Олег Треповський

Актор зіграв епізодичну роль директора хлібозаводу, на якому працюють Бутько у третьому сезоні "Сватів". Треповський помер 25 квітня 2018 року у віці 52 років.

Олег Треповський

Володимир Турчинський

Актор з’явився у другому сезоні "Сватів", зігравши невелику епізодичну роль. Він помер 16 грудня 2009 від інфаркту у віці 46 років.

Валентин Шестопалов

У серіалі "Свати" Шестопалов зіграв друга Сан Санича. Актор помер 22 червня 2013 року у віці 65 років.

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