Старша давно живе окремо, а близнюки ще малі: як виглядають діти зірки "Кварталу 95" Олени Кравець

З початку війни актриса з дітьми виїхала за кордон, але згодом повернулася до Києва

Олена Кравець – відома українська актриса, телеведуча та колишня зірка студії "Квартал 95". А ще вона багатодітна мама, яка народила старшу дочку, а потім із великою різницею у віці народила ще й двох різностатевих дітей-близнюків. З початку повномасштабної війни артистка разом із дітьми виїхала за кордон, проте невдовзі повернулася і тепер усі вони живуть в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей Олени Кравець, скільки їм років та як вони зараз виглядають.

Старша дочка Маша

Олена Кравець у 2002 році вийшла заміж за Сергія Кравця, який, як і вона, працював у "Квартал 95". Через рік у молодій сім’ї народилася дочка, яку назвали Машею. У своїх інтерв’ю Олена згадувала, що мало займалася вихованням доньки, оскільки була зайнята кар’єрою, яка на той час стрімко набирала обертів. Дочку довелося залишити з бабусею та дідусем.

Зараз Марії 22 роки, вона давно живе самостійно. Ще у підлітковому віці Маша з подругою жили на квартирі та разом ходили до школи. Для Олени Кравець та її чоловіка це було непросте рішення, проте вони довіряли дочці та дозволили жити окремо.

Відомо, що свого часу Марія покинула університет після першого курсу, де вивчала журналістику та піар, бо зрозуміла, що це не для неї. Зараз Кравець-молодша працює стилістом, продає речі українського бренду та консультує людей щодо стилю. Однак, як зізналася дівчина, вона розуміє, що це не назавжди і продовжує шукати себе. Також відомо, що Маша має бойфренда, з яким вони в парі уже кілька років і живуть разом, але про весілля і дітей поки не думають.

Зазначимо, що Маша останнім часом стала публічнішою, ніж раніше. Вона бере участь у зйомках розважальних ютуб-проектів, також записувала подкаст із зірковою мамою і активно веде соцмережі.

Іван і Катя – молодші близнюки

У 2016 році для всіх стало несподіванкою, коли Олена Кравець з’явилася на екранах із вагітним животом. Вона в той час була тренером у "Лізі Сміху" і продовжувала виходити на сцену навіть у цікавому становищі.

19 липня 2016 року Кравець народила близнюків, яких назвали Іван та Катя. На той момент актрисі було 39 років. І як Олена зізналася в одному з інтерв’ю, вона народила близнюків трохи пізно. Однак також поділилася, що до цього вона мала два викидні через щільний графік і стреси.

Цього року вже скоро Івану та Каті виповниться 9 років. Вони повернулися до Києва після виїзду за кордон з початку війни, ходять до школи і час від часу з’являються на фото у маминому Instagram.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають дочки Кошового із "Квартал 95" і що про них відомо. Старша бунтарка, а молодша непублічна.