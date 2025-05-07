Покинув гумор і втік до США? Куди зник один із "Братів Шумахерів" Цвіловський, який працював у "Кварталі 95"

Дует "Братів Шумахерів" розпався у 2019 році

Сергій Цвіловський — комік та актор гумористичного дуету "Брати Шумахери", який свого часу співпрацював зі студією "Квартал 95". Другим учасником дуету був актор Юрій Великий, який зараз продовжує роботу з "кварталівцями". У 2019 році колектив "Брати Шумахери" розпався.

"Телеграф" розповість, куди зник один із "Братів Шумахерів" актор та комік Сергій Цвіловський.

Сергій Цвіловський — що про нього відомо

Сергій Цвіловський — український комік і колишній актор гумористичного дуету "Брати Шумахери". Він народився в Одесі 13 липня 1978 року, зараз йому 46 років. Закінчив Одеський морський університет та після вузу 5 років працював в одній судноплавній компанії.

Гумором почав займатися ще у студентські роки, грав у КВК, разом із колегами-коміками робили шоу Comedy Morgan на одеському місцевому телебаченні. А на велику сцену Цвіловський потрапив після знайомства з Володимиром Зеленським, це було 1999 року.

Дует "Брати Шумахери" з’явився у 2005 році. З 2008 по 2016 роки Сергій Цвіловський та Юрій Великий співпрацювали з "Квартал 95", були авторами багатьох номерів, виступали на сцені "Вечірнього кварталу" та знімалися у багатьох телепроектах студії. Проте вже 2019 року дует припинив своє існування.

Куди пропав Цвіловський під час війни?

Про життя Сергія Цвіловського після розпаду дуету "Брати Шумахери" мало відомо. У квітні 2024 року колега Цвіловського Юрій Великий в інтерв’ю Анатолію Анатоличу розповів, що актор, ймовірно, виїхав із сім’єю до США.

За словами Великого, Цвіловський виїхав за кордон вже після початку повномасштабної війни в Україні. Проте, чим він там займається тепер, Юрій не знає, бо вони не підтримують зв’язок.

Виявилося, що Сергій Цвіловський перестав вести соцмережі. А його український номер телефону, яким Великий раніше міг з ним зв’язатися в Telegram або WhatsApp, зараз не активний.

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