Їх просто не впізнати: як змінилися герої "П’ятого елемента" Вілліс та Йовович через 28 років після прем’єри

Фільм вперше був представлений публіці на кінофестивалі в Каннах 7 травня 1997 року

Фільм французького режисера Люка Бессона "П’ятий елемент" був представлений на Каннському кінофестивалі 7 травня 1997 року. І того ж року вийшов у широкий прокат. У 2025 році виповнюється 28 років з моменту прем’єри.

"Телеграф" розповість, як змінилися головні герої "П’ятого елемента" Брюс Вілліс та Мілла Йовович за ці 28 років.

Фільм "П’ятий елемент" після прем’єри викликав неоднозначну реакцію кінокритиків. Проте, його по-справжньому оцінили глядачі. За бюджету в 90 мільйонів доларів картина зібрала в прокаті майже 264 млн доларів.

Актори та режисер (по центру) фільму "П’ятий елемент". Фото: Getty Images

До речі, на момент виходу фільму на екрани він був найдорожчим європейським фільмом, а в міжнародному прокаті залишався найкасовішим французьким фільмом до виходу фільму "1+1" у 2011 році.

Головні ролі у "П’ятому елементі" зіграли Брюс Вілліс та Мілла Йовович. Актор перетворився на таксиста Корбена Далласа, який випадково підчепив дивну пасажирку — дівчину Лілу, яка втекла з лабораторії, і яка й була тим самим штучно створеним "п’ятим елементом".

Треба сказати, що за 28 років кожен із героїв збудував успішну кінокар’єру. А ще вони дуже змінилися за цей час.

Міла Йовович у ролі Лілу. Фото Getty Images

Брюс Вілліс

Американський актор Брюс Вілліс, якому зараз 70 років, зробив феєричну кар’єру у кіно. Свого часу він був одним із найбільш високооплачуваних та затребуваних акторів Голлівуду.

Найбільшу популярність актор отримав після виходу на екрани серії фільмів "Міцний горішок", у яких грав роль брутального та безстрашного поліцейського Джона Макклейна. Також серед найвідоміших його кіноробіт — "Смерть їй личить" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "12 мавп" (1995), "П'ятий елемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шосте почуття" (1999).

Брюс Вілліс на вершині своєї кар’єри. Фото Getty Images

За свою кар’єру Брюс Вілліс зіграв у понад 100 картинах. Найчастіше він виступав у ролі героя бойовиків, проте іноді виходив за рамки цього амплуа і перевтілювався драматичнішими чи комедійнішими персонажами.

Доля актора на старості років повернулася на гірший бік. У 2022 року Брюс Вілліс оголосив про завершення кар’єри за станом здоров’я. У нього діагностували лобно-скроневу деменцію. Це прогресуюча хвороба, яка впливає на пам’ять, мислення та поведінку.

Брюс Вілліс під час хвороби. Фото Getty Images

Міла Йовович

Міла Йовович – відома американська актриса українського походження. Вона народилася у Києві 17 грудня 1975 року, і перші п’ять років свого життя провела тут. Проте невдовзі батьки емігрували до США.

Міла Йовович на початку кар’єри. Фото Getty Images

Свою кар’єру в шоу-бізнесі Йовович розпочинала з самого дитинства з модельного бізнесу. У 12 років її фотографії вже були на обкладинках американських глянців. А в кіно дебютувала у 13 років у фільмі "Злиття двох місяців". У 16 років знялася у головній ролі у фільмі 1991 року "Повернення до блакитної лагуни".

А вже 1996 року взяла участь у кастингу на роль у фільмі режисера Люка Бессона. З другої спроби вона отримала роль, і 1997 року знялася у фільмі "П’ятий елемент". Наприкінці цього року вийшла заміж за Люка Бессона. Проте їхній шлюб тривав лише кілька років.

Міла Йовович та Люк Бессон. Фото Getty Images

Нині Міллі Йовович 49 років. Вона успішна актриса, яка продовжує активно зніматися в кіно, займається моделінгом та музикою. Голлівудська зірка з 2009 року одружена з англійським режисером Полом Андерсоном, з яким народила трьох дітей.

Міла Йовович. Фото Getty Images

Міла Йовович зараз. Фото Getty Images

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