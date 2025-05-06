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Их просто не узнать: как изменились герои "Пятого элемента" Уиллис и Йовович спустя 28 лет после премьеры

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Брюс Уиллис и Мила Йовович сыграли главные роли в "Пятом элементе" Новость обновлена 06 мая 2025, 15:55
Брюс Уиллис и Мила Йовович сыграли главные роли в "Пятом элементе". Фото Телеграф, Getty Images

Фильм впервые был представлен публике на Каннском кинофестивале 7 мая 1997 года

Фильм французского режиссера Люка Бессона "Пятый элемент" был представлен на Каннском кинофестивале 7 мая 1997 года. И в том же году вышел в широкий прокат. В 2025 году исполняется 28 лет с момента премьеры.

"Телеграф" расскажет, как изменились главные герои "Пятого элемента" Брюс Уиллис и Милла Йовович за эти 28 лет.

Фильм "Пятый элемент" после премьеры вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков. Однако его по-настоящему оценили зрители. При бюджете в 90 миллионов долларов, картина собрала в прокате почти 264 млн долларов.

Пятый элемент фото
Актеры и режиссер (по центру) фильма "Пятый элемент". Фото: Getty Images

К слову, на момент выхода фильма на экраны он был самым дорогим европейским фильмом, а в международном прокате оставался самым кассовым французским фильмом вплоть до выхода фильма "1+1" в 2011 году.

Главные роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович. Актер перевоплотился в таксиста Корбена Далласа, который случайно подцепил странную пассажирку — сбежавшую из лаборатории девушку Лилу, которая и была тем самым искусственно созданным "пятым элементом".

Надо сказать, что за 28 лет каждый из героев построил успешную кинокарьеру. А еще они сильно изменились за это время.

Мила Йовович, Лилу
Мила Йовович в роли Лилу. Фото: Getty Images

Брюс Уиллис

Американский актер Брюс Уиллис, которому сейчас 70 лет, сделал феерическую карьеру в кино. В свое время он был одним из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров Голливуда.

Наибольшую известность актер получил после выхода на экраны серии фильмов "Крепкий орешек", в которых играл роль брутального и бесстрашного полицейского Джона Макклейна. Также среди самых известных его киноработ — "Смерть ей к лицу" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шестое чувство" (1999).

Брюс Уиллис фото
Брюс Уиллис на пике свой карьеры. Фото Getty Images

За свою карьеру Брюс Уиллис сыграл в более, чем 100 картинах. Чаще всего он выступал в роли героя боевиков, однако иногда выходил за рамки этого амплуа и перевоплощался более драматических или комедийных персонажей.

Судьба актера на старости лет повернулась в худшую сторону. В 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья. У него диагностировали лобно-височную деменции. Это прогрессирующая болезнь, которая влияет на память, мышление и поведение.

Брюс Уиллис болезнь
Брюс Уиллис во время болезни. Фото Getty Images

Мила Йовович

Мила Йовович — известная американская актриса украинского происхождения. Она родилась в Киеве 17 декабря 1975 года, и первые пять лет своей жизни провела здесь. Однако вскоре родители эмигрировали в США.

Мила Йовович
Мила Йовович в начале карьеры. Фото Getty Images

Свою карьеру в шоу-бизнесе Йовович начинала с самого детства с модельного бизнеса. В 12 лет ее фотографии уже были на обложках американских глянцев. А в кино дебютировала в 13 лет в фильме "Слияние двух лун". В 16 лет снялась в главной роли в фильме 1991 года "Возвращение в голубую лагуну".

А уже в 1996 году приняла участие в кастинге на роль в фильме режиссера Люка Бессона. Со второй попытки она получила роль, и в 1997 году снялась в фильме "Пятый элемент". В конце того же года вышла замуж за Люка Бессона. Однако их брак продлился всего несколько лет.

Мила Йовович и Люк Бессон фото
Мила Йовович и Люк Бессон. Фото Getty Images

Сейчас Милле Йовович 49 лет. Она успешная актриса, которая продолжает активно сниматься в кино, занимается моделингом и музыкой. Голливудская звезда с 2009 года замужем за английским режиссером Полом Андерсоном, с которым родила троих детей.

Мила Йовович фото
Мила Йовович. Фото Getty Images
Мила Йовович
Мила Йовович сейчас. Фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит певица Таюне, которую называли тайной женой Винника. Она сбежала в Германию вместе с певцом.

Теги:
#Мила Йовович #Пятый элемент #Брюс Уиллис