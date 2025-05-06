Их просто не узнать: как изменились герои "Пятого элемента" Уиллис и Йовович спустя 28 лет после премьеры

Фильм впервые был представлен публике на Каннском кинофестивале 7 мая 1997 года

Фильм французского режиссера Люка Бессона "Пятый элемент" был представлен на Каннском кинофестивале 7 мая 1997 года. И в том же году вышел в широкий прокат. В 2025 году исполняется 28 лет с момента премьеры.

"Телеграф" расскажет, как изменились главные герои "Пятого элемента" Брюс Уиллис и Милла Йовович за эти 28 лет.

Фильм "Пятый элемент" после премьеры вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков. Однако его по-настоящему оценили зрители. При бюджете в 90 миллионов долларов, картина собрала в прокате почти 264 млн долларов.

Актеры и режиссер (по центру) фильма "Пятый элемент". Фото: Getty Images

К слову, на момент выхода фильма на экраны он был самым дорогим европейским фильмом, а в международном прокате оставался самым кассовым французским фильмом вплоть до выхода фильма "1+1" в 2011 году.

Главные роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович. Актер перевоплотился в таксиста Корбена Далласа, который случайно подцепил странную пассажирку — сбежавшую из лаборатории девушку Лилу, которая и была тем самым искусственно созданным "пятым элементом".

Надо сказать, что за 28 лет каждый из героев построил успешную кинокарьеру. А еще они сильно изменились за это время.

Мила Йовович в роли Лилу. Фото: Getty Images

Брюс Уиллис

Американский актер Брюс Уиллис, которому сейчас 70 лет, сделал феерическую карьеру в кино. В свое время он был одним из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров Голливуда.

Наибольшую известность актер получил после выхода на экраны серии фильмов "Крепкий орешек", в которых играл роль брутального и бесстрашного полицейского Джона Макклейна. Также среди самых известных его киноработ — "Смерть ей к лицу" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шестое чувство" (1999).

Брюс Уиллис на пике свой карьеры. Фото Getty Images

За свою карьеру Брюс Уиллис сыграл в более, чем 100 картинах. Чаще всего он выступал в роли героя боевиков, однако иногда выходил за рамки этого амплуа и перевоплощался более драматических или комедийных персонажей.

Судьба актера на старости лет повернулась в худшую сторону. В 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья. У него диагностировали лобно-височную деменции. Это прогрессирующая болезнь, которая влияет на память, мышление и поведение.

Брюс Уиллис во время болезни. Фото Getty Images

Мила Йовович

Мила Йовович — известная американская актриса украинского происхождения. Она родилась в Киеве 17 декабря 1975 года, и первые пять лет своей жизни провела здесь. Однако вскоре родители эмигрировали в США.

Мила Йовович в начале карьеры. Фото Getty Images

Свою карьеру в шоу-бизнесе Йовович начинала с самого детства с модельного бизнеса. В 12 лет ее фотографии уже были на обложках американских глянцев. А в кино дебютировала в 13 лет в фильме "Слияние двух лун". В 16 лет снялась в главной роли в фильме 1991 года "Возвращение в голубую лагуну".

А уже в 1996 году приняла участие в кастинге на роль в фильме режиссера Люка Бессона. Со второй попытки она получила роль, и в 1997 году снялась в фильме "Пятый элемент". В конце того же года вышла замуж за Люка Бессона. Однако их брак продлился всего несколько лет.

Мила Йовович и Люк Бессон. Фото Getty Images

Сейчас Милле Йовович 49 лет. Она успешная актриса, которая продолжает активно сниматься в кино, занимается моделингом и музыкой. Голливудская звезда с 2009 года замужем за английским режиссером Полом Андерсоном, с которым родила троих детей.

Мила Йовович. Фото Getty Images

Мила Йовович сейчас. Фото Getty Images

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